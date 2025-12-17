EXCLUSIVA-Polonia empezará a fabricar minas antipersonales para colocarlas en la frontera con Rusia y Bielorrusia

Por Barbara Erling

VARSOVIA, 17 dic (Reuters) - Polonia decidió empezar a fabricar minas antipersonales por primera vez desde la Guerra Fría; tiene previsto desplegarlas en su frontera oriental y podría exportarlas a Ucrania, dijo a Reuters el viceministro de Defensa.

Uniéndose a un cambio regional más amplio que ha visto a casi todos los países europeos fronterizos con Rusia, con la excepción de Noruega, anunciar planes para abandonar el tratado mundial que prohíbe este tipo de armas, Polonia quiere usar minas antipersonales para reforzar sus fronteras con Bielorrusia y Rusia.

"Estamos interesados en grandes cantidades lo antes posible", dijo a Reuters el viceministro de Defensa, Pawel Zalewski.

Las minas formarían parte del "Escudo del Este", un programa defensivo destinado a fortificar las fronteras de Polonia con Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado, explicó. (Reporte de Barbara Erling; edición en español de Javier López de Lérida)