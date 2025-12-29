EXCLUSIVA-Producción de petróleo de Kazajistán cae tras ataque ucraniano con drones a terminal

MOSCÚ, 29 dic (Reuters) - La producción de petróleo en Kazajistán bajó alrededor de un 6% en diciembre, liderada por la caída en el vasto yacimiento petrolero de Tengiz, operado por Chevron, después de que un ataque ucraniano con drones dañó la terminal exportadora rusa del mar Negro, informó el lunes una fuente del sector.

Ucrania ha intensificado en los últimos meses los ataques contra las infraestructuras energéticas rusas en su intento de recortar los ingresos de Moscú y su poderío militar.

Su ataque con drones del 29 de noviembre a la terminal petrolera de Yuzhnaya Ozereevka del Consorcio del Oleoducto del Caspio, que gestiona alrededor del 80% de las exportaciones de petróleo de Kazajistán, ha interrumpido las ventas de petróleo desde Kazajistán y desde Rusia y ha provocado la reprimenda del Gobierno de Kazajistán.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato debido a lo delicado de la situación, dijo que la producción de petróleo y condensado de gas de Kazajistán, duodécimo productor mundial de petróleo, ha disminuido un 6% del 1 al 28 de diciembre, desde el promedio de noviembre, a 1,93 millones de barriles por día.

La producción del yacimiento petrolero de Tengiz, en el noroeste de Kazajistán, en la orilla nororiental del mar Caspio, ha disminuido un 10%, a 719.800 barriles diarios, del 1 al 28 de diciembre, según la fuente.

Chevron, cuya participación en el desarrollo del yacimiento fue aprobada por el dirigente soviético Mijail Gorbachov en 1990, se embarcó el pasado enero en una ampliación de Tengiz de 48.000 millones de dólares.

Su objetivo era elevar la producción a cerca de un millón de barriles equivalentes de petróleo al día, es decir, algo menos del 1% de la producción mundial, pero las restricciones a la exportación han frenado los esfuerzos por alcanzar esa meta.

El Ministerio de Energía de Kazajistán y Tengizchevroil, operador de Tengiz, el mayor yacimiento petrolero del país, no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Reporte de Reuters; Editado en Español por Ricardo Figueroa)