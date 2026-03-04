EXCLUSIVA-Qatar cierra planta de licuefacción de gas y tardará semanas en reactivarla: fuentes

Por Marwa Rashad

LONDRES, 4 mar (Reuters) - Qatar detendrá por completo la licuefacción de gas el miércoles y no podrá volver a los niveles normales de producción y exportación de gas superenfriado durante al menos un mes, según dos fuentes conocedoras del asunto.

Qatar Energy, que dejó de producir gas esta semana y declaró fuerza mayor en las exportaciones el miércoles, no respondió a una solicitud de comentarios.

Las fuentes afirmaron que, una vez que la principal planta de Ras Laffan de Qatar cierre el miércoles, no podrá volver a convertir el gas en combustible superenfriado durante al menos dos semanas, según las estimaciones iniciales.

Una vez reiniciada, se necesitarán al menos otras dos semanas para alcanzar la plena capacidad, según las fuentes.

(Reporte adicional de Andrew Mills en Doha, Marek Strzelecki en Varsovia, Chen Aizhu y Emily Chow en Singapur y Shadia Nasrallah en Londres; editado en español por Carlos Serrano)