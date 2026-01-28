EXCLUSIVA-Refinería Olmeca de Pemex paró operaciones el lunes por falla eléctrica: reportes internos

Por Adriana Barrera

CIUDAD DE MÉXICO, 28 ene - La nueva refinería Olmeca, de la petrolera estatal mexicana Pemex, paró operaciones el 26 de enero debido a una falla eléctrica, mostraron dos reportes internos vistos por Reuters. La falla eléctrica provocó que la refinería, que aún no alcanza su capacidad de proceso de 340.000 barriles por día (bpd), parara la planta coquizadora, la catalítica y otras plantas hidrodesulfuradoras de los dos trenes de la instalación, de acuerdo a los reportes internos. Uno de ellos menciona que al momento del paro se difirió el proceso de 150.000 barriles de crudo.

El día del incidente, Pemex solo reportó que se había atendido una "variación de presión" en la catalítica, lo que había generado humo visible en el quemador, que se había llevado la planta a "paro seguro" pero que las condiciones del proceso de crudo estaban "bajo control".

Olmeca, en el sureño estado de Tabasco, es la séptima refinería en el país de Pemex, el mayor operador petrolero en México. Desde su inicio de operaciones en el segundo semestre del 2024, dos años después de haber sido formalmente inaugurada, la refinería, en el puerto de Dos Bocas, ha tenido constantes problemas. En agosto del año pasado, la refinería paró también por un corte de energía, luego de que en abril de ese año tuviera otro paro por un incidente en una planta de cogeneración. En diciembre procesó 263.402 bpd de crudo, el mayor volumen desde su inicio de operaciones, de acuerdo a datos de la petrolera estatal. Un fuente dijo que la instalación había reiniciado el proceso de arranque sus plantas el 27 de enero. Pemex respondió que consultaría al área pertinente, en respuesta a una consulta de Reuters sobre lo mencionado en los reportes y si la refinería había reiniciado el arranque de sus plantas. (Reporte de Adriana Barrera. Editado por Ana Isabel Martínez)