Exclusiva-refinerías indias compran petróleo ruso mientras  guerra irán afecta suministros: fuentes

Por Nidhi Verma, Jarrett Renshaw y Steve Holland

NUEVA DELHI/WASHINGTON, 5 mar (Reuters) - Las refinerías indias están comprando millones de barriles de cargamentos ‌de crudo ruso de entrega ‌inmediata ⁠mientras la nación del sur de Asia busca sortear una crisis de suministro de petróleo provocada por el conflicto de Medio Oriente, dijeron seis fuentes familiarizadas con el asunto.

Después ​de meses ⁠de ⁠presiones de Washington a Nueva Delhi para evitar la compra de crudo ruso en un esfuerzo ​por reducir el flujo de dinero destinado al esfuerzo bélico de Moscú en Ucrania, el Departamento ‌del Tesoro de Estados Unidos emitió el jueves una exención ​de 30 días que permite a ​India comprar petróleo ruso actualmente estancado en el mar.

"Para permitir que el petróleo siga fluyendo hacia el mercado global, el Departamento del Tesoro está emitiendo una exención temporal de 30 días para permitir que las refinerías indias compren petróleo ruso", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"Esta medida, deliberadamente a corto plazo, no aportará ningún ​beneficio financiero significativo al gobierno ruso, ya que sólo autoriza transacciones con petróleo ya varado en el mar", agregó en un comunicado.

El funcionario ⁠calificó la medida como provisoria, ya que Washington espera que India termine comprando más petróleo estadounidense.

India es vulnerable a las perturbaciones ‌en el suministro energético, ya que sus reservas de crudo cubren solo unos 25 días de demanda. El gigante asiático obtiene alrededor del 40% de sus importaciones de petróleo de Oriente Medio a través del estrecho de Ormuz.

India fue el principal comprador de crudo ruso transportado por mar después de la invasión de Ucrania en 2022, pero en enero sus refinerías comenzaron a reducir las compras bajo la presión de Washington.

Reducir ‌las compras de petróleo ruso ayudó a Nueva Delhi a evitar aranceles del 25% y a cerrar ⁠un acuerdo comercial provisional con Estados Unidos.

No está claro si Estados Unidos ha permitido ‌a India aumentar las compras rusas para compensar posibles pérdidas de suministro en Oriente Medio.

Una ⁠fuente directamente involucrada con el asunto dijo que India se había ⁠acercado al Gobierno de Donald Trump buscando aprobación para comprar importaciones de crudo ruso debido al conflicto con Irán.

Las refinerías estatales Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp y Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. están negociando con comerciantes para una pronta entrega de cargamentos rusos, según fuentes de Reuters.

Una de las ‌fuentes dijo que las refinerías estatales indias han ​comprado hasta ahora alrededor de 20 millones de barriles de petróleo ruso a los comerciantes.

HPCL y MRPL recibieron petróleo ruso por última vez en noviembre, según datos obtenidos de fuentes de la industria.

(Reporte de Nidhi Verma en Nueva Delhi, Jarrett Renshaw ‌y Steve Holland en Washington. Reporte adicional de Ismail Shakil; Editado en español por Javier Leira)