EXCLUSIVA-Regulador chileno y trabajadores advierten riesgo en tranque de Quebrada Blanca de Teck

Mina de cobre es clave para fusión con Anglo American

Regulador expresó preocupación por problemas estructurales

Teck dice que reparó rápidamente grietas y fugas

Por Daina Beth Solomon

SANTIAGO, 9 dic (Reuters) - Autoridades chilenas expresaron en agosto su preocupación por una grieta y filtraciones en el tranque de relaves de la mina de cobre insignia de Teck, Quebrada Blanca, y criticaron a la firma por no informar inmediatamente del problema, según documentos revisados por Reuters.

La grieta y fugas fueron lo suficientemente alarmantes como para llevar a algunos trabajadores a pedir al regulador minero Sernageomin investigar posibles riesgos de seguridad, según cinco denuncias entre el 28 de julio y el 8 de agosto que no habían sido reportadas antes.

La mina ha tenido problemas desde fines de 2024 en su depósito de relaves, lo que llevó a Teck a recortar sus previsiones de producción.

En respuesta a las preguntas de Reuters, Teck afirmó que la presa de residuos es estable y segura, y que la construcción continúa.

"Nunca ha habido ningún riesgo para la seguridad o la integridad de las instalaciones ni para los empleados", añadió Teck.

Los documentos, obtenidos de Sernageomin mediante una solicitud de registros públicos, mostraron que Teck respondió al regulador que había solucionado los problemas e informó a los trabajadores que no corrían ningún riesgo.

Las preocupaciones de los trabajadores inicialmente se referían a las fugas a finales de julio.

El 28 de julio, un trabajador escribió a Sernageomin para informar que había fugas en el muro de la presa.

La inspección de Sernageomin el 1 de agosto se debió en parte a esa denuncia, así como a otra denuncia sobre la falta de equipos de protección personal adecuados, según indicó la agencia en un informe con sus conclusiones.

Las quejas de los trabajadores continuaron en los días siguientes, incluyendo, a partir del 3 de agosto, la preocupación por una gran fisura a lo largo de la parte superior del muro.

"Hay un problema grave con el Muro del Tranque de relave y la información por parte del mandante no es muy clara", señala un denunciante, en referencia al lugar que almacena desechos mineros.

Otra persona escribió a Sernageomin: "El personal de Teck hace caso omiso a todo lo que ocurre y solo no quiere parar de producir (...) Les ruego que vayan al lugar de trabajo".

Una inspección de Sernageomin el 1 y 2 de agosto identificó una grieta de 240 metros de longitud horizontal en la cima del muro principal de la presa, dejando una abertura de 18 centímetros. También encontró charcos de agua en la base del muro y reprendió a Teck por no informar rápidamente.

"La empresa debe comunicar los incidentes de forma inmediata o a la brevedad al Servicio", declaró en su informe de inspección, firmado por representantes tanto de Sernageomin como de Teck.

En un informe de seguimiento, Sernageomin agregó: "Este servicio está preocupado por lo evidenciado en terreno en cuanto a los hallazgos operacionales en el muro del depósito, en específico los afloramientos de agua y grietas en el coronamiento".

Desde inicios de agosto, Teck ha enviado informes semanales a Sernageomin, según los documentos revisados por Reuters.

En sus informes, cartas y presentaciones a Sernageomin, así como en las actas de las reuniones semanales con representantes del regulador, Teck dijo que ha realizado simulacros de colapso estructural y ha actualizado su manual de emergencias. También prepara un análisis de las causas de la grieta y las filtraciones.

Teck dijo a Reuters que las grietas que aparecieron a finales de julio no eran inusuales en este tipo de construcción de presas y que se repararon rápidamente. Por esas fechas, también se resolvió una fuga en una tubería que, según la empresa, había "provocado un vertido de agua".

"Las obras continúan según lo previsto en las instalaciones para permitir la puesta en marcha completa de QB", afirmó Teck.

Analistas estiman que los problemas en Quebrada Blanca impulsaron en parte a Teck a buscar una fusión con su rival Anglo American, e impulsar operaciones compartidas con la vecina mina Collahuasi.

Anglo American ha manifestado su apoyo a la estrategia de Teck para Quebrada Blanca y cuenta con experiencia en problemas similares relacionados con presas de residuos mineros en el pasado en su mina de Quellaveco, en Perú.

Los accionistas de Teck votarían el acuerdo el martes.

Analistas afirman que si no se logra alcanzar la producción prevista en los próximos años, esto podría afectar la valoración de la empresa fusionada.

Teck no ha abordado ninguno de esos temas en sus estados financieros. Sin embargo, sí ha abordado por qué algunos problemas le obligaron a recortar drásticamente el objetivo de producción de Quebrada Blanca y a comprometerse a invertir 420 millones de dólares el próximo año en mejoras.

Las normas de seguridad para los relaves han sido objeto de un mayor escrutinio en todo el mundo tras el colapso en 2019 de Bruma dinho en Brasil, que mató a 270 personas.

Expertos en relaves consultados por Reuters dijeron que las grietas y las filtraciones pueden ser señales de alerta sobre riesgos para la estabilidad, lo que requiere un monitoreo constante y la identificación de la causa raíz.

"Son como síntomas en el consultorio médico. Si no se abordan, pueden indicar alguna enfermedad subyacente grave", afirmó Rennie Kaunda, profesor de ingeniería de minas en la Escuela de Minas de Colorado. (Reporte de Daina Beth Solomon, con contribución de Fabián Cambero en Santiago y Divya Rajagopal en Toronto; Editado en Español por Ricardo Figueroa)