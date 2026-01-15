EXCLUSIVA-Repsol, Maurel & Prom solicitan licencias a EEUU para exportar petróleo venezolano: fuentes
HOUSTON, 15 ene (Reuters) - Varios socios europeos de PDVSA, entre ellos la española Repsol y la francesa Maurel & Prom, han solicitado licencias o autorizaciones en Estados Unidos para exportar petróleo desde Venezuela, dijeron a Reuters cinco fuentes de la industria.
Los términos solicitados son similares a los concedidos por Washington en años pasados, que permitían a las compañías recibir y exportar petróleo venezolano para sus refinerías y otros clientes, al tiempo que suministraban combustible a Venezuela a través de un mecanismo de recuperación de deuda, dijeron dos de las fuentes.
Las compañías no han podido exportar petróleo venezolano desde el segundo trimestre del año pasado, cuando el Gobierno del presidente Donald Trump suspendió las licencias.
Repsol participó en una reunión la semana pasada en la Casa Blanca, en la que Trump pidió a un grupo de petroleras que invirtieran en Venezuela.
Repsol no quiso hacer comentarios. Maurel & Prom no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios. (Reporte de Georgina McCartney, Arathy Somasekhar y Marianna Parraga en Houston; Editado en español por Javier Leira)