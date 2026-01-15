EXCLUSIVA-Repsol, Maurel & Prom solicitan licencias a EEUU para exportar petróleo venezolano: fuentes

HOUSTON, 15 ene (Reuters) - Varios socios europeos de PDVSA, ⁠entre ellos la ⁠española Repsol y la francesa Maurel & Prom, han solicitado licencias ⁠o autorizaciones ‌en Estados ​Unidos para exportar petróleo desde Venezuela, ​dijeron a Reuters cinco fuentes ‌de la industria.

Los términos ‌solicitados son ​similares a los concedidos por Washington en años pasados, que permitían a las compañías recibir y exportar petróleo venezolano para sus refinerías y otros clientes, al tiempo que ⁠suministraban combustible a Venezuela a través de un ​mecanismo de recuperación de deuda, dijeron dos de las fuentes.

Las compañías no han podido exportar petróleo venezolano desde el segundo trimestre del año pasado, cuando ⁠el Gobierno del presidente Donald Trump suspendió las ​licencias.

Repsol participó en una reunión la semana pasada en la Casa Blanca, en ‍la que Trump pidió a un grupo de petroleras que invirtieran en Venezuela.

Repsol no quiso hacer comentarios. Maurel & Prom no respondió inmediatamente ​a las solicitudes de comentarios. (Reporte de Georgina McCartney, Arathy Somasekhar y Marianna Parraga en Houston; Editado ‍en español por Javier Leira)