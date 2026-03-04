EXCLUSIVA-Rusia se prepara para desviar crudo hacia India por conflicto en Oriente Medio: fuente

Por Krishna N. Das y Nidhi Verma

NUEVA DELHI, 4 mar (Reuters) -

Rusia está preparándose para desviar petróleo a India para compensar las interrupciones en el suministro de Oriente Medio, con unos 9,5 millones de barriles de crudo ruso en buques cerca de las aguas indias y que podrían llegar en cuestión de semanas, según informó a Reuters una fuente del sector con conocimiento directo.

La fuente se negó a revelar el destino original de los cargamentos de la flota no rusa, pero afirmó que podrían llegar a India en unas semanas, lo que supondría un rápido alivio para las refinerías.

India es vulnerable a las crisis de suministro, ya que sus reservas de crudo sólo cubren unos 25 días de demanda, mientras que las refinerías tienen inventarios igualmente limitados de gasóleo, gasolina y gas licuado de petróleo.

Una fuente del Gobierno indio afirmó que Nueva Delhi está buscando suministros alternativos para prepararse ante la posibilidad de que el conflicto en Oriente Medio se prolongue más allá de 10-15 días.

La interrupción tiene consecuencias inmediatas en el mercado, ya que cerca del 40% de las importaciones de crudo de India pasan por el estrecho de Ormuz, la ruta de exportación de petróleo más importante del mundo, según la fuente, y el cierre casi total de la ruta ha obligado al tercer consumidor de petróleo a buscar alternativas.

Las refinerías indias procesan unos 5,6 millones de barriles de crudo (bpd) al día. El estrecho se ha vuelto inaccesible después de que los buques fueran atacados por Irán tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes que comenzaron el sábado.

La fuente del sector, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Rusia está dispuesta a ayudar a la India a satisfacer hasta el 40% de sus necesidades de crudo.

Las importaciones indias de crudo ruso cayeron a unos 1,1 millones de bpd en enero, su mínimo desde noviembre de 2022, ya que Nueva Delhi buscó alivio a los aranceles estadounidenses, lo que redujo la participación de Moscú en las importaciones totales de petróleo al 21,2%, según datos de la industria. La fuente dijo que la cuota volvió a subir a alrededor del 30% en febrero.

(Editado en español por Carlos Serrano)