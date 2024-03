Exclusiva-rusia tiene dificultades para cobrar por su petróleo debido al escrutinio a bancos 

(Este contenido se elaboró en parte en Rusia, donde la ley restringe la cobertura de las operaciones militares rusas en Ucrania)

MOSCÚ, 27 mar (Reuters) -

Las empresas petroleras rusas se enfrentan a retrasos de hasta varios meses para cobrar por el crudo y el combustible, en la medida que los bancos de China, Turquía y Emiratos Árabes Unidos (EAU) se vuelven más recelosos de las sanciones secundarias de Estados Unidos, según ocho fuentes familiarizadas con el asunto.

Los retrasos en los pagos reducen los ingresos del Kremlin y los vuelven erráticos, lo que permite a Washington lograr los objetivos de sus sanciones, interrumpir el dinero que va al Kremlin para castigarlo por la guerra en Ucrania , sin interrumpir los flujos mundiales de energía.

Varios bancos de China, Emiratos Árabes Unidos y Turquía han aumentado en las últimas semanas sus exigencias de cumplimiento de las sanciones, lo que ha provocado retrasos o incluso el rechazo de transferencias de dinero a Moscú, según las ocho fuentes bancarias y comerciales.

Los bancos, precavidos ante las sanciones secundarias de Estados Unidos, empezaron a pedir a sus clientes garantías por escrito de que ninguna persona o entidad de la lista de sancionados por Estados Unidos (Special Designated Nationals, o SDN) participa en una operación o es beneficiaria de un pago.

Las fuentes pidieron que no se mencionara su nombre por lo delicado del asunto y porque no están autorizadas a hablar con medios de comunicación.

En los Emirátos Árabes Unidos (EUA), los bancos First Abu Dhabi Bank (FAB) y Dubai Islamic Bank (DIB) han suspendido varias cuentas relacionadas con el comercio de productos rusos, según dos fuentes.

El banco Mashreq de EAU, los turcos Ziraat y Vakifbank y los bancos chinos ICBC y Bank of China siguen procesando pagos, pero tardan semanas o meses en tramitarlos, dijeron cuatro fuentes.

El banco Mashreq no quiso hacer comentarios. Los bancos emiratíes FAB y DIB, los turcos Ziraat y Vakifbank, y los chinos ICBC y Bank of China no respondieron a las peticiones de comentarios.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que existen problemas de pago cuando se le preguntó acerca de los informes de que los bancos en China han ralentizado los pagos.

"Por supuesto, la presión sin precedentes de Estados Unidos y la Unión Europea sobre la República Popular China continúa", dijo Peskov en una conferencia telefónica diaria con periodistas.

"Por supuesto, la presión sin precedentes de Estados Unidos y la Unión Europea sobre la República Popular China continúa", dijo Peskov en una conferencia telefónica diaria con periodistas.

"Esto, por supuesto, crea ciertos problemas, pero no puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo ulterior de nuestras relaciones comerciales y económicas (con China)", dijo Peskov.