EXCLUSIVA-Rutte dice que acuerdo marco sobre Groenlandia obliga a OTAN a reforzar seguridad en Ártico

DAVOS, Suiza, 22 ene (Reuters) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo el jueves a Reuters que el acuerdo marco sobre Groenlandia acordado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, requerirá que los aliados intensifiquen la seguridad en el Ártico y los primeros resultados de esto se verán este año.

En una entrevista en los márgenes de la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Rutte afirmó que ahora depende de los comandantes de la OTAN trabajar en los detalles de los requisitos de seguridad adicionales y que está seguro de que los aliados no árticos del pacto querrán contribuir al esfuerzo.

"Nos reuniremos en la OTAN con nuestros altos mandos para resolver lo que sea necesario", comentó.

"No tengo ninguna duda de que podemos hacerlo bastante rápido. Ciertamente, espero que para 2026, incluso a principios de 2026", agregó.

(Reporte de Mark John; escrito por Alexander Smith; editado en español por Carlos Serrano)