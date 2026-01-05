Exclusiva-samsung duplicará los móviles con ia hasta alcanzar los 800 millones este año

Por Hyunjoo Jin

SEÚL, 5 ene (Reuters) -

Samsung Electronics planea duplicar este año el número de sus dispositivos móviles con funciones "Galaxy AI", en gran parte impulsadas por Gemini ⁠de Google, dijo su , lo ⁠que daría a la empresa estadounidense ventaja sobre sus rivales a medida que se intensifica la carrera mundial en inteligencia artificial.

La empresa surcoreana, que el año pasado había desplegado funciones de inteligencia ⁠artificial respaldadas ‌por Gemini ​en unos 400 millones de productos móviles, incluidos teléfonos inteligentes y tabletas, planea aumentar esa cifra a 800 millones en ​2026.

"Aplicaremos la IA a todos los productos, todas las funciones y todos los servicios lo antes ‌posible", dijo T. M. Roh a Reuters en su primera entrevista ‌desde que se convirtió en codirector ejecutivo de ​Samsung Electronics

en noviembre.

El plan del mayor patrocinador mundial de la plataforma móvil Android de Google dará un gran impulso a su desarrollador Google, que está inmerso en una carrera con OpenAI y otros para atraer a más usuarios consumidores a su modelo de inteligencia artificial. Samsung pretende recuperar su corona perdida frente a Apple en el mercado de los teléfonos inteligentes y defenderse de la competencia de sus competidores chinos no solo en telefonía móvil, sino también en televisores y electrodomésticos, todo ello supervisado por Roh.

ofrecerá servicios integrados de ⁠IA en todos los productos de consumo para ampliar su ventaja sobre Apple en este tipo de prestaciones, aunque esta última se situó ​como primer fabricante de teléfonos el año pasado, según Counterpoint.

CARRERA POR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Google, de Alphabet, lanzó la última versión de Gemini en noviembre, destacando la ventaja de Gemini 3 en varias medidas populares del sector sobre el rendimiento de los modelos de IA.

En respuesta a Gemini 3, el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, emitió un "código rojo" interno, pausando los proyectos no esenciales y reorientando a los equipos para acelerar el desarrollo. El fabricante de ChatGPT lanzó ⁠su modelo de inteligencia artificial GPT-5.2 unas semanas después.

Roh espera que la adopción de la IA se acelere, ya ​que las encuestas de Samsung sobre el conocimiento de su marca Galaxy AI saltaron desde alrededor del 30% desde alrededor del 30% a un nivel del 80% en solo un año.

"Aunque la tecnología de inteligencia artificial pueda parecer un poco dudosa ahora mismo, en un plazo ‍de seis meses a un año, estas tecnologías se generalizarán", dijo.

Aunque la búsqueda es la función de IA más utilizada en los teléfonos, los consumidores también utilizan con frecuencia una serie de herramientas generativas de edición y productividad de imágenes y , así como funciones de traducción y resumen, explicó.

Galaxy AI es el término con el que Samsung denomina a su conjunto de funciones de inteligencia artificial, ​incluidas las impulsadas tanto por el modelo Gemini de Google como por el propio Bixby de Samsung para diferentes tareas.

Las acciones de Samsung avanzaban un 7,5% el lunes, mientras la compañía un aumento de beneficios para el cuarto trimestre esta semana, impulsado por una escasez mundial de chips.

(Información ‍de Hyunjoo Jin; edición de Miyoung Kim y Clarence Fernandez; edición en español de María Bayarri Cárdenas)