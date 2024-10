Exclusiva-saudí manara en conversaciones avanzadas para comprar participación en minas de first quantum en zambia

Por Divya Rajagopal, Clara Denina y Felix Njini

16 oct - La empresa saudí Manara Minerals está cerrando un acuerdo para comprar una participación minoritaria en los activos de cobre y níquel de la minera canadiense First Quantum Minerals en Zambia, según informaron a Reuters tres personas familiarizadas con los detalles.

Manara, una empresa conjunta entre la compañía minera saudí Ma'aden y su Fondo de Inversión Pública de 925.000 millones de dólares, está en conversaciones avanzadas para adquirir entre el 15% y el 20% de los activos de Zambia, dijeron las fuentes. El valor de la participación podría oscilar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, añadió una de las fuentes.

La venta de la participación de First Quantum en los activos de Zambia podría cerrarse a finales de año, según las fuentes. No hay certeza de que se vaya a firmar un acuerdo, ya que las negociaciones están en curso, añadieron.

Tanto First Quantum como Manara Minerals declinaron hacer comentarios sobre la venta.

El posible acuerdo está en el punto de mira, ya que el cobre es un elemento muy codiciado para la transición a la energía limpia debido a sus usos en la fabricación de coches eléctricos y centros de datos que alimentan la inteligencia artificial.

First Quantum dijo a principios de este año que estaba en conversaciones con posibles inversores para vender una participación parcial en las minas de Zambia, mientras que también explora la venta de su mina española Las Cruces para obtener capital y reducir la deuda después de que el gobierno de Panamá ordenara el cierre de su mina insignia Cobre Panamá.

Manara ha surgido como el principal candidato para la compra, ya que la estrategia de la empresa saudí de adquirir una participación minoritaria encaja con el objetivo de First Quantum de mantener una participación mayoritaria en las minas, dijeron las fuentes, que no quisieron ser citadas por no estar autorizadas a hablar con los medios de comunicación.

First Quantum es propietaria de las minas de cobre Kansanshi y Sentinel en Zambia, que se han convertido en clave para la producción futura tras el cierre de Cobre Panamá. First Quantum también posee la mina de níquel Enterprise en el país.

Las minas zambianas aportaron 1.080 millones de dólares a los ingresos de First Quantum en el segundo trimestre de este año. La empresa estatal zambiana ZCCM-IH posee el 20% de Kansanshi.

First Quantum tiene previsto invertir otros 1.300 millones de dólares en Kansanshi durante los próximos cinco años, como parte de un plan de gastos de 2.000 millones de dólares para aumentar la producción de cobre a unas 277.000 toneladas anuales en 2033, frente a las 130.000 toneladas de 2023.

Reporte de Divya Rajagopal en Toronto, Clara Denina en Londres y Felix Njini en Johannesburgo.

