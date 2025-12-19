EXCLUSIVA-Senador estadounidense presiona a gigantes petroleros por contrabando de combustible en altamar ligado a cártel

Por Stephen Eisenhammer y Shariq Khan

19 dic (Reuters) - El senador estadounidense Ron Wyden se ha puesto en contacto con siete compañías de transporte marítimo como parte de una investigación sobre el contrabando de combustible entre Estados Unidos y México vinculado a un cártel.

Wyden pidió a las empresas que expliquen sus procedimientos de investigación para garantizar que sus petroleros no se utilizan para transportar hidrocarburos ilícitos, según copias de cartas vistas por Reuters.

Las cartas de Wyden, que es el miembro demócrata más veterano de la Comisión de Finanzas del Senado, estaban fechadas el viernes. Llegan en un momento en que el crudo robado y el combustible de contrabando se han convertido en la segunda fuente de ingresos de los cárteles mexicanos, después de las drogas, según el Tesoro de Estados Unidos.

Los narcos lo han conseguido introduciéndose en el vasto sector energético de Norteamérica y dominando la logística del transporte de productos petroleros por camión, ferrocarril y, más recientemente, buques petroleros. Se trata de una audaz muestra de ingenio por parte de los cárteles mexicanos, que han reclutado a diversos actores legítimos de la industria petrolera para que les ayuden a adquirir y transportar los productos, algunos sin saberlo y otros participando activamente, según fuentes policiales.

"Quiero estar seguro de que tanto las compañías navieras como el Gobierno de Estados Unidos están haciendo todo lo que está en su mano para cortar esta fuente de ingresos", dijo Wyden, senador de Oregón, a Reuters por correo electrónico. "Estas cartas son el primer paso en mi esfuerzo por aprender más sobre cómo operan estas redes criminales, y dónde están fallando los controles existentes".

Las misivas de Wyden hacían referencia a una investigación de Reuters en la que se desmenuzaba cómo funciona la presunta trama y cómo aprovecha las lagunas existentes en el vasto y complejo sector energético estadounidense, que afecta a multitud de entidades, entre ellas grandes petroleras, navieras y agencias gubernamentales.

Las cartas se enviaron a siete de las principales empresas del sector de los petroleros: Torm, International Seaways, Norden, CMB.Tech, Frontline, Teekay y Scorpio. Wyden ha solicitado información detallada antes del 10 de enero de 2026 sobre la diligencia debida que cada empresa lleva a cabo "para garantizar que sus petroleros no se utilizan para transportar combustible ilícito", decía la carta.

Ninguna de las empresas ha sido acusada de alguna infracción.

Torm fue la gestora de dos buques presuntamente utilizados para el contrabando de petróleo a principios de este año, según la investigación de Reuters del 22 de octubre, que citaba documentos y fuentes de seguridad.

CMB.Tech dijo que practica la diligencia debida, sigue las normas de "conozca a su cliente" y cumple toda la normativa aplicable. La empresa, con sede en Bélgica, dijo que respondería a las preguntas de Wyden.

Norden confirmó la recepción de la carta de Wyden y dijo que sus transportes marítimos se realizan de conformidad con la legislación aplicable.

Las demás empresas no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre la consulta de Wyden.

Los cárteles mexicanos se han introducido cada vez más en el multimillonario negocio del contrabando de combustible de Estados Unidos a México, según la agencia de noticias.

La trama se reduce en gran medida a una lucrativa evasión fiscal. México aplica un impuesto conocido como IEPS a una amplia variedad de productos, incluidos el diésel y la gasolina importados.

Los delincuentes evaden el impuesto, que se cobra por litro y a menudo supone más del 50% del valor del cargamento, declarando que el combustible extranjero es otro tipo de producto petrolero exento del impuesto. Un solo cargamento de petrolero puede ahorrar millones de dólares en impuestos, según demostró un cálculo de Reuters basado en el tipo impositivo y los volúmenes que suelen transportar estos buques.

El Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los cárteles más poderosos y violentos de México, es el líder indiscutible del contrabando de combustible y crudo y el único cártel que utiliza petroleros, según fuentes de seguridad mexicanas y estadounidenses.

El contrabando de combustible ha crecido tan rápidamente que las importaciones ilegales representan ahora hasta un tercio del mercado mexicano de diésel y gasolina, robando beneficios a algunos de los nombres más importantes de la industria petrolera, según declararon a Reuters a principios de este año cinco fuentes gubernamentales mexicanas actuales y anteriores.

El combustible ilegal que entra en el país está valorado ahora en más de 20.000 millones de dólares al año, según una de las personas que ayudó a la Secretaría de Hacienda mexicana a calcular el tamaño del comercio ilícito.

"El alcance de estas operaciones ilícitas de contrabando de combustible es asombroso", escribió Wyden en las cartas.

"Tomar medidas enérgicas contra esta industria ilícita es fundamental para reducir la capacidad de los cárteles para fabricar y distribuir fentanilo, cocaína y otras drogas mortales en los Estados Unidos, y la industria del transporte marítimo internacional debe desempeñar su papel para poner fin a esta práctica ilegal. (Reportes de Stephen Eisenhammer en Ciudad de México y Shariq Khan en Nueva York; Edición de Marla Dickerson; Edición en español de Raúl Cortés Fernández)