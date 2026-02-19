EXCLUSIVA-Servicios de inteligencia europeos dudan de un acuerdo de paz de EEUU en Ucrania este año

Por Tom Balmforth, Gram Slattery y Jonathan Landay

MÚNICH, 19 feb (Reuters) -

Los jefes de los servicios de inteligencia ‌europeos se muestran escépticos sobre ‌las ⁠posibilidades de alcanzar este año un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, a pesar de las afirmaciones de ​Donald Trump ⁠de ⁠que las conversaciones mediadas por Estados Unidos han acercado "razonablemente" la posibilidad de un ​acuerdo. Los jefes de cinco agencias de espionaje europeas, que hablaron con Reuters en ‌los últimos días bajo condición de anonimato, dijeron ​que Rusia no quería poner ​fin a la guerra rápidamente. Cuatro de ellos afirmaron que Moscú estaba utilizando las conversaciones con Estados Unidos para ejercer presión sobre el levantamiento de las sanciones y acuerdos comerciales.

Las conversaciones, cuya última ronda tuvo lugar en Ginebra esta semana, son "una farsa de negociaciones", dijo ​un jefe de inteligencia europeo.

Estos comentarios ponen de manifiesto la notable diferencia de opinión entre las capitales europeas y ⁠la Casa Blanca, que, según Ucrania, quiere cerrar un acuerdo de paz antes de junio, antes de ‌las elecciones legislativas de mitad de mandato que se celebrarán en noviembre en Estados Unidos. Trump dice que cree que el presidente ruso, Vladimir Putin, quiere llegar a un acuerdo.

"Rusia no busca un acuerdo de paz. Busca sus objetivos estratégicos, y estos no han cambiado", dijo uno de los jefes de inteligencia europeos. Entre ellos se incluyen ‌la destitución del líder ucraniano Volodímir Zelenski y que Ucrania se convierta en una "zona de ⁠amortiguación neutral" para Occidente.

El principal problema, según otro jefe de inteligencia, es que ‌Rusia no quiere ni necesita una paz rápida y su ⁠economía "no está al borde del colapso".

Aunque los jefes de ⁠inteligencia no revelaron cómo obtuvieron su información, sus servicios utilizan fuentes humanas, comunicaciones interceptadas y otros medios diversos. Todos dijeron que consideran a Rusia un objetivo prioritario para la recopilación de información. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia no respondió inmediatamente a una ‌solicitud por escrito para comentar esta información.

Putin ​dice que está dispuesto a la paz, pero en sus propios términos. Los responsables rusos dicen que los Gobiernos europeos se han equivocado repetidamente en sus evaluaciones sobre Rusia.

(Información de Tom Balmforth y Gram ‌Slattery en Múnich; edición de Gareth Jones; edición en español de Paula Villalba)