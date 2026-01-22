EXCLUSIVA-Shell estudia abandonar formación argentina de esquisto Vaca Muerta, según fuentes

*

Shell se ha puesto en contacto con posibles compradores de activos de Vaca Muerta, según fuentes

*

Es probable que los activos de Shell se valoren en miles de millones de dólares, según fuentes

*

Una petrolera europea, entre las primeras en apostar por el esquisto argentino

*

Los planes de venta se dan tras la salida de Shell del proyecto de GNL en Argentina

Por Shariq Khan

NUEVA YORK, 22 ene (Reuters) - La petrolera Shell está considerando la venta de sus activos en la formación de esquisto de Vaca Muerta, en Argentina, y se ha puesto en contacto con posibles compradores en las últimas semanas para sondear su interés, según dijeron a Reuters tres fuentes familiarizadas con el asunto.

Shell está dispuesta a vender parte o la totalidad de sus intereses en el muy codiciado yacimiento de petróleo y gas de esquisto, la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo, en la provincia de Neuquén, dijeron dos de las fuentes.

Es probable que los activos se valoren en miles de millones de dólares, dijeron, añadiendo que una estimación precisa era difícil porque algunos de los activos están sin desarrollar y los precios de las materias primas son volátiles.

Las fuentes, que no estaban autorizadas a hablar sobre el tema, advirtieron que la venta no está garantizada y que Shell podría optar por conservar los activos. Shell declinó hacer comentarios.

Una venta completa supondría la salida sorpresiva de uno de los primeros patrocinadores de Vaca Muerta, justo cuando el interés por la región está creciendo debido a la preocupación de que otros grandes yacimientos de esquisto, incluida la cuenca Pérmica de Texas y Nuevo México, hayan alcanzado su punto máximo.

La venta se produciría tras la reciente decisión de Shell de abandonar Argentina LNG, después de que la petrolera estatal argentina YPF redujera a la mitad la capacidad prevista del proyecto.

Shell entró en Vaca Muerta en 2012 y desde entonces ha ampliado su presencia a cuatro bloques de licencia de propiedad mayoritaria y operados, y participaciones minoritarias en otros tres bloques operados por YPF.

La producción de Shell en Argentina alcanzó una media de 15.610 barriles diarios en 2024, según su último informe anual.

Shell ha vendido una serie de activos desde que Wael Sawan fue nombrado presidente ejecutivo en 2023 y se le encomendó la tarea de mejorar el rendimiento después de que las apuestas por un giro del petróleo a las energías renovables no dieran sus frutos.

A principios de esta semana, Reuters informó que Shell planea abandonar el yacimiento petrolífero sirio de Al Omar. La semana pasada, Reuters reportó que la petrolera está explorando opciones de venta para su participación en LNG Canada.

UNO DE LOS YACIMIENTOS DE ESQUISTO "MÁS ATRACTIVOS"

Según Andy McConn, director de Enverus Intelligence Research, Vaca Muerta está suscitando un gran interés entre los productores ávidos de recursos, que están expuestos a la disminución del potencial en Norteamérica.

A diferencia del Pérmico, donde se han realizado numerosas perforaciones desde que comenzó el boom del esquisto en EE. UU. hace unas dos décadas, en Vaca Muerta sólo se está explotando un 8%.

Según las estadísticas del Gobierno de Estados Unidos, se calcula que este yacimiento contiene la segunda mayor cantidad de gas de esquisto y la cuarta mayor cantidad de petróleo de esquisto del mundo.

Continental Resources, del pionero estadounidense Harold Hamm, adquirió a principios de mes participaciones minoritarias en cuatro bloques de Vaca Muerta a Pan American Energy, y calificó la región de "uno de los yacimientos de esquisto más atractivos del mundo".

Aunque la producción de Vaca Muerta ha crecido rápidamente en los últimos años, el descenso de los precios del petróleo, los altos costos de producción y los cuellos de botella en el transporte han amenazado con frenar el crecimiento.

En comparación con la formación estadounidense, los costos de perforación de un pozo en Vaca Muerta son un 35% superiores, según declaró en noviembre Mark Nelson, vicepresidente de la petrolera Chevron.

Con todo, se calcula que los activos de Shell en la región alcanzarán el punto de equilibrio con precios del petróleo Brent inferiores a US$50, según McConn. "Estos aspectos económicos y de escala son favorables en comparación con otros activos mundiales de esquisto", afirmó.

(Reportaje de Shariq Khan en Nueva York y Shadia Nasralla en Londres; Traducida por Eliana Raszewski; Editada por Walter Bianchi)