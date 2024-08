Exclusiva-sólo el alto el fuego en gaza puede retrasar la respuesta de irán a israel, según fuentes

Por Parisa Hafezi y Laila Bassam

DUBÁI/BEIRUT, 13 ago (Reuters) - Sólo un acuerdo de alto el fuego en Gaza tras las esperadas conversaciones de esta semana impediría a Irán tomar represalias directas contra Israel por el asesinato del dirigente de Hamás Ismail Haniye en su territorio, según afirmaron tres altos cargos iraníes.

Irán ha prometido una respuesta severa al asesinato de Haniye, que tuvo lugar durante su visita a Teherán a finales del mes pasado y del que culpó a Israel. Israel no ha confirmado ni desmentido su implicación. La Marina estadounidense ha desplegado buques de guerra y un submarino en Oriente Próximo para reforzar las defensas israelíes.

Una de las fuentes, un alto cargo de seguridad iraní, dijo que Irán, junto con aliados como Hezbolá, lanzaría un ataque directo si fracasan las conversaciones de Gaza o si percibe que Israel está alargando las negociaciones. Las fuentes no precisaron cuánto tiempo esperaría Irán a que avanzaran las conversaciones antes de responder.

Ante el aumento del riesgo de una guerra más amplia en Oriente Próximo tras los asesinatos de Haniye y del comandante de Hezbolá, Fuad Shukr, Irán ha mantenido en los últimos días un intenso diálogo con los países occidentales y Estados Unidos sobre las formas de calibrar las represalias, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato debido a lo delicado del asunto.

En comentarios publicados el martes, el embajador de Estados Unidos en Turquía confirmó que Washington estaba pidiendo a sus aliados que ayudaran a convencer a Irán de que rebajara las tensiones. Tres fuentes del Gobierno regional describieron conversaciones con Teherán para evitar una escalada antes de las negociaciones sobre el alto el fuego en Gaza, que deben comenzar el jueves en Egipto o Qatar. "Esperamos que nuestra respuesta sea programada y ejecutada de forma que no perjudique un posible alto el fuego", dijo el viernes la misión iraní ante la ONU. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo el martes que los llamamientos a la moderación "contradicen los principios del derecho internacional". El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán y su Cuerpo de Guardias Revolucionarios no respondieron inmediatamente a las preguntas para este reportaje. La Oficina del primer ministro israelí y el Departamento de Estado estadounidense no respondieron a las preguntas.

"Podría ocurrir algo tan pronto como esta semana por parte de Irán y sus apoderados... Esa es una evaluación tanto de Estados Unidos como de Israel", dijo el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, a los periodistas el lunes.

"Si algo ocurre esta semana, el momento en que ocurra podría tener un impacto en las conversaciones que queremos mantener el jueves", añadió. El fin de semana, Hamás puso en duda que las conversaciones siguieran adelante. Israel y Hamás han celebrado varias rondas de conversaciones en los últimos meses sin acordar un alto el fuego definitivo. En Israel, muchos observadores creen que la respuesta es inminente después de que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, dijera que Irán "castigará duramente" a Israel por el ataque en Teherán. La política regional de Irán la determina la élite de la Guardia Revolucionaria, que sólo responde ante Jamenei, la máxima autoridad del país. El relativamente moderado nuevo presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha reafirmado en repetidas ocasiones la postura antiisraelí de Irán y su apoyo a los movimientos de resistencia en toda la región desde que asumió el cargo el mes pasado.

Meir Litvak, investigador principal del Centro de la Alianza para Estudios Iraníes de la Universidad de Tel Aviv, dijo que pensaba que Irán antepondría sus necesidades a ayudar a su aliado Hamás, pero que Irán también quería evitar una guerra a gran escala. "Los iraníes nunca han subordinado su estrategia y su política a las necesidades de sus representantes o protegidos", afirmó Litvak. "Un ataque es probable y casi inevitable, pero desconozco la escala y el momento".

El analista Saeed Laylaz, residente en Irán, afirmó que los dirigentes de la República Islámica están ahora dispuestos a trabajar por un alto el fuego en Gaza, "para obtener incentivos, evitar una guerra total y reforzar su posición en la región". Laylaz dijo que Irán no había participado anteriormente en el proceso de paz de Gaza, pero que ahora estaba dispuesto a desempeñar "un papel clave". Según dos de las fuentes, Irán está estudiando la posibilidad de enviar un representante a las conversaciones de alto el fuego, en lo que sería la primera vez desde que comenzó la guerra en Gaza. El representante no asistiría directamente a las reuniones, sino que participaría en conversaciones entre bastidores "para mantener una línea de comunicación diplomática" con Estados Unidos mientras se desarrollan las negociaciones. Representantes de Washington, Qatar y Egipto no respondieron inmediatamente a las preguntas sobre si Irán desempeñaría un papel indirecto en las conversaciones.

Dos fuentes de alto nivel próximas al grupo libanés Hezbolá afirmaron que Teherán daría una oportunidad a las negociaciones, pero no renunciaría a sus intenciones de tomar represalias.

Un alto el fuego en Gaza daría a Irán cobertura para una respuesta "simbólica" menor, dijo una de las fuentes.

Israel lanzó su asalto a Gaza después de que combatientes de Hamás irrumpieran en el sur de Israel el 7 de octubre, matando a 1.200 personas, en su mayoría civiles, y capturando a más de 250 rehenes, según los recuentos israelíes.

Desde entonces, casi 40.000 palestinos han muerto en la ofensiva israelí en Gaza, según el Ministerio de Sanidad.

MISILES DE ABRIL Irán no ha indicado públicamente cuál sería el objetivo de una eventual respuesta al asesinato de Haniye. El 13 de abril, dos semanas después de la muerte de dos generales iraníes en un ataque contra la embajada de Teherán en Siria, Irán lanzó una andanada de cientos de drones, misiles de crucero y misiles balísticos contra Israel, que dañaron dos bases aéreas. Casi todas las armas fueron derribadas antes de alcanzar sus objetivos.

"Irán quiere que su respuesta sea mucho más eficaz que el ataque del 13 de abril", dijo Farzin Nadimi, investigador principal del Instituto de Washington para la Política de Oriente Próximo. Nadimi dijo que tal respuesta requeriría "mucha preparación y coordinación", especialmente si involucra a la red de grupos armados aliados de Irán que se oponen a Israel y Estados Unidos en todo Oriente Próximo, con Hezbolá como miembro principal del llamado "Eje de la Resistencia", que junto con las milicias iraquíes y los hutíes de Yemen han hostigado a Israel desde el 7 de octubre. Dos de las fuentes iraníes dijeron que Irán apoyaría a Hezbolá y a otros aliados si lanzaban sus propias respuestas al asesinato de Haniye y del máximo comandante militar de Hezbolá, Fuad Shukr, que murió en un ataque en Beirut el día antes de que Haniye fuera asesinado en Teherán.

Las fuentes no especificaron qué forma podría adoptar ese apoyo. (Información de Parisa Hafezi en Dubái, Laila Bassam en Líbano; información adicional de James Mackenzie, Maayan Lubell y Maytaal Angel en Jerusalén, Phil Stewart, Humeyra Pamuk, Idris Ali y Trevor Hunnicutt en Washington; redactado por Samia Nakhoul; edición de Frank Jack Daniel; editado en español por Mireia Merino)

Reuters