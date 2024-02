Por Marisa Taylor

WASHINGTON, 13 feb (Reuters) - Funcionarios de seguridad laboral de Estados Unidos multaron a SpaceX de Elon Musk con 3.600 dólares este mes después de que un accidente en sus instalaciones en el estado de Washington provocara una "casi amputación", según los registros de inspección revisados por Reuters.

Una investigación de Reuters a finales de 2023 descubrió que la empresa de cohetes de Musk no respetaba las normas de seguridad de los trabajadores ni las prácticas habituales en sus instalaciones de todo el país. A través de entrevistas y registros gubernamentales, Reuters documentó al menos 600 lesiones previamente no reportadas de trabajadores desde 2014.

SpaceX no ha respondido a las preguntas de Reuters sobre ninguno de los incidentes, incluida la muerte de un trabajador y la lesión de otro que permanece en coma después de una fractura de cráneo por el mal funcionamiento del motor de un cohete en 2022. La empresa tampoco respondió a una solicitud de comentarios sobre la nueva multa de seguridad.

Los inspectores del Departamento de Trabajo e Industrias del estado de Washington descubrieron nuevas infracciones de seguridad en las instalaciones de la empresa en Redmond en diciembre, en una visita motivada por las quejas de los trabajadores, según los registros obtenidos por Reuters en virtud de una solicitud de registros abiertos.

Un portavoz de la agencia dijo que SpaceX aún puede apelar la decisión.

Los inspectores concluyeron que la planta carecía de un "programa de seguridad exhaustivo", una comunicación adecuada de las normas de trabajo y un sistema para "corregir las infracciones", según los registros. La "casi amputación", como la llamaron los inspectores, se produjo después de que un rollo de material cayera y aplastara el pie de un trabajador.

SpaceX dijo a los inspectores estatales que se trataba de un incidente aislado y que el problema se había solucionado.

Sin embargo, los inspectores descubrieron que los empleados no estaban obligados a llevar calzado con puntera de acero, a pesar de que los rollos de material que tenían que cargar en una máquina eran cada vez más pesados, de 36 a 136 kg cada uno. La infracción se calificó de grave por el riesgo de lesiones, según un portavoz de la agencia.

Un trabajador de la planta dijo a los inspectores que "la seguridad puede pasarse por alto" porque el "objetivo de la empresa es fabricar todo lo que se pueda en poco tiempo", según los registros.

El trabajador accidentado dijo que la máquina donde se cargaban los rollos "se había configurado deliberadamente de forma incorrecta con el fin de aumentar el ritmo de producción durante la fase de carga del material".

El trabajador, que no fue identificado en el informe, dijo a los inspectores que el asunto no se había abordado y que los responsables de seguridad de la empresa no "tienen la comprensión lectora ni la competencia general para aplicar un plan de seguridad en la planta de Redmond".

En un incidente separado reportado menos de 24 horas después, un empleado no identificado de Redmond fue hospitalizado por una fractura de tobillo tras saltar de un muelle durante una alarma de incendio, que los inspectores dijeron que la empresa no podría haber previsto. SpaceX no fue multada por ello.

Un informe de Reuters del año pasado descubrió que las agencias de seguridad de los trabajadores multaron a la empresa de cohetes de Musk con un total de 50.836 dólares por diversas infracciones en la última década.

El historial de lesiones de SpaceX y sus roces con la normativa ponen de relieve los límites de la regulación de la seguridad de los trabajadores.

Las multas están limitadas por ley y apenas disuaden a las grandes empresas, según los expertos en seguridad laboral de Estados Unidos. Además, los reguladores federales y estatales adolecen de una escasez crónica de inspectores. (Reporte de Marisa Taylor en Washington. Editado en español por Javier Leira)