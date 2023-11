Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 16 nov (Reuters) - Los tres nuevos gobernadores de la Reserva Federal, incluido el vicepresidente Philip Jefferson, dijeron a un senador estadounidense que no está claro cuánto tiempo durará el proceso de reducción de la hoja de balance del banco central, pero es probable que el proceso no tenga un final inminente.

"El tamaño de nuestro balance dependerá en última instancia de la demanda del público por nuestros pasivos, particularmente moneda y reservas, y no podemos especificar de antemano cuál será esa demanda, por lo que no apuntamos a ningún valor particular en dólares para nuestro balance", dijo Jefferson en una carta al senador republicano estadounidense Rick Scott.

"Bajo supuestos plausibles, el tamaño del balance podría disminuir considerablemente más antes de que las reservas alcancen el nivel consistente con el amplio marco operativo de reservas", escribió Jefferson, en respuesta a una serie de preguntas de Scott sobre el balance de aproximadamente 8 billones de dólares.

Jefferson añadió que la Reserva Federal ajustará sus esfuerzos para responder a los acontecimientos económicos y financieros.

Jefferson estaba respondiendo a las cartas que Scott le envió a él y a las gobernadoras de la Reserva Federal, Lisa Cook y Adriana Kugler, en septiembre, y sus comentarios reflejaron las respuestas de sus dos colegas.

Las tres respuestas estaban fechadas el 14 de noviembre y fueron proporcionadas a Reuters por la oficina de Scott. La oficina del senador no hizo comentarios sobre lo que Scott, un feroz crítico de las compras de activos a gran escala de la Reserva Federal, pensaba sobre las cartas.

Jefferson fue confirmado como el segundo al mando de la Reserva Federal este año después de haberse convertido en gobernador del banco central en 2022. Cook fue confirmada para un nuevo mandato como gobernadora este año y Kugler se unió a la junta este año. (Reporte de Michael S. Derby. Editado en español por Marion Giraldo)