Exclusiva-tropas rusas entran en base que alberga a militares eeuu en níger: funcionarios

Por Phil Stewart y Idrees Ali

WASHINGTON, 2 mayo (Reuters) - Personal militar ruso entró en una base aérea de Níger que acoge a tropas estadounidenses, según informó a Reuters un funcionario de alto nivel de Defensa de Estados Unidos, una medida que se produce tras la decisión de la junta del país de expulsar a las fuerzas norteamericanas de la nación de África Occidental.

Los oficiales militares que gobiernan Níger han dicho a Estados Unidos que retire a sus casi 1.000 militares del país, que hasta un golpe de estado el año pasado había sido un socio clave para la lucha de Washington contra los insurgentes que han matado a miles de personas y desplazado a millones más.

Un funcionario de alto nivel de defensa estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, informó que las fuerzas rusas no se estaban mezclando con las tropas estadounidenses, sino que estaban utilizando un hangar separado en la Base Aérea 101, que está junto al Aeropuerto Internacional Diori Hamani en Niamey, capital de Níger.

La maniobra del ejército ruso pone a sus tropas y las estadounidenses en estrecha proximidad en un momento en que la rivalidad militar y diplomática entre ambas naciones es cada vez más enconada a causa del conflicto en Ucrania.

También plantea interrogantes sobre el destino de las instalaciones de Estados Unidos en el país tras una retirada. "(La situación) no es buena, pero a corto plazo es manejable", afirmó el funcionario.

Las embajadas de Nigeria y Rusia en Washington no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Washington y sus aliados se han visto obligados a retirar tropas de varios países africanos tras golpes de Estado que llevaron al poder a grupos deseosos de distanciarse de los gobiernos occidentales. Además de la inminente salida de Níger, las tropas estadounidenses también han abandonado Chad en los últimos días, mientras que las fuerzas francesas han sido expulsadas de Malí y Burkina Faso.

Al mismo tiempo, Rusia trata de estrechar sus relaciones con las naciones africanas, presentando a Moscú como un país amigo y sin cargas coloniales en el continente.

Mali, por ejemplo, se ha convertido en los últimos años en uno de los aliados africanos más estrechos de Rusia, con la fuerza mercenaria Wagner Group desplegada allí para luchar contra los insurgentes yihadistas.

Rusia ha descrito las relaciones con Estados Unidos como "bajo cero" debido a la ayuda militar y financiera estadounidense a Ucrania en el conflicto bélico con Rusia.

El funcionario estadounidense dijo que las autoridades nigerinas habían comunicado a la administración del presidente Joe Biden que unos 60 militares rusos estarían en Níger, pero la fuente no pudo verificar esa cifra.

Tras el golpe, el ejército estadounidense trasladó algunas de sus fuerzas en Níger de la Base Aérea 101 a la Base Aérea 201 en la ciudad de Agadez. No estaba claro de inmediato qué equipo militar estadounidense permanecía en la Base Aérea 101.

Estados Unidos construyó la Base Aérea 201 en el centro de Níger a un costo de más de 100 millones de dólares. Desde 2018 se ha utilizado para atacar con drones armados a combatientes del Estado Islámico y de la filial de Al Qaeda Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimeen (JNIM).

Washington está preocupado por los militantes islámicos en la región del Sahel, que podrían expandirse sin la presencia de fuerzas y capacidades de inteligencia estadounidenses.

La decisión de Níger de pedir la retirada de las tropas estadounidenses se produjo tras una reunión celebrada en Niamey a mediados de marzo, en la que altos funcionarios estadounidenses plantearon sus preocupaciones, entre ellas la esperada llegada de fuerzas rusas y los informes de que Irán busca materias primas en el país, incluido uranio.

Aunque el mensaje de Estados Unidos a los funcionarios nigerianos no fue un ultimátum, dijo el funcionario, se dejó claro que las fuerzas estadounidenses no podían estar en una base con fuerzas rusas. "No se lo tomaron bien", dijo el funcionario.

Un general estadounidense con dos estrellas ha sido enviado a Níger para intentar organizar una retirada profesional y responsable.

Aunque no se ha tomado ninguna decisión sobre el futuro de las tropas estadounidenses en Níger, el funcionario dijo que el plan era que regresaran a las bases del Mando de África de Estados Unidos, situadas en Alemania. (Reporte de Phil Stewart e Idrees Ali; Reporte adicional de Daphne Psaledakis; Redacción de Idrees Ali. Editado en español por Raúl Cortés Fernández)