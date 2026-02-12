EXCLUSIVA-Trump planea anunciar recursos para Gaza y envío de tropas en reunión de Junta por la Paz

Por Steve Holland

WASHINGTON, 12 feb (Reuters) - El presidente Donald Trump anunciará un plan de reconstrucción multimillonario para Gaza y detallará los planes para una fuerza de estabilización autorizada por la ONU para el enclave palestino en la primera reunión formal de su Junta de Paz la próxima semana, dijeron el jueves dos altos funcionarios estadounidenses.

Se espera que delegaciones de al menos 20 países, entre ellas muchos jefes de Estado, asistan a la reunión en Washington D.C., que Trump presidirá el 19 de febrero, informaron los funcionarios a Reuters bajo condición de anonimato.

Los detalles sobre los planes de Trump para la primera reunión de su Junta de Paz para Gaza no se habían dado a conocer antes.

Trump firmó los documentos en Davos, Suiza, el 23 de enero, por los que se creaba la Junta de Paz. La creación de la junta fue respaldada por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como parte del plan de Trump para Gaza.

Actores regionales de Oriente Medio, entre ellos Turquía, Egipto, Arabia Saudita y Qatar, y naciones emergentes, como Indonesia, se han sumado a la junta, pero potencias mundiales y los aliados tradicionales occidentales de Estados Unidos se han mostrado más cautelosos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el miércoles durante su visita a Washington que Israel se ha unido a la junta.

Trump ha suscitado la preocupación de que la Junta de Paz pueda intentar involucrarse en resolver otros conflictos en el mundo y competir con Naciones Unidas. Los funcionarios estadounidenses dijeron que la reunión de la próxima semana se centrará exclusivamente en Gaza. (Reporte de Steve Holland; edición en Español de Javier López de Lérida)