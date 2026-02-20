EXCLUSIVA-Ucrania autoriza exportaciones militares y prevé ingresos de miles de millones de dólares

Por Yuliia Dysa

KIEV, 20 feb (Reuters) - Ucrania podría exportar varios miles de millones de dólares en bienes y servicios militares este año tras autorizar sus primeras ventas al extranjero en tiempo de guerra y está considerando introducir un impuesto sobre dichas exportaciones, según dijo un alto cargo de Defensa ucraniano

A principios de este mes, la comisión estatal que gestiona las licencias relacionadas con la guerra aprobó la mayoría de las 40 solicitudes de los productores del sector de la defensa para la exportación de material y servicios, según dijo Davyd Aloian, subsecretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Kiev, en una entrevista con Reuters

Ucrania detuvo las exportaciones de armas tras la invasión de Moscú en febrero de 2022 y ha dependido en gran medida del suministro de armas de sus socios para defenderse del ejército ruso

Al mismo tiempo, Kiev ha invertido recursos en el desarrollo de su industria armamentística, en particular de drones y misiles. Aprovechando su amplia experiencia en el campo de batalla, Ucrania ha experimentado en los últimos años un auge de la tecnología de defensa

Cuando se le preguntó sobre el potencial de exportación para este año, Aloian respondió: "Teniendo en cuenta los productos terminados, las piezas de repuesto, los componentes y los servicios que se pueden proporcionar, asciende a varios miles de millones de dólares"

En general, el potencial es "significativamente mayor" que las exportaciones anteriores a la guerra, afirmó

Sin embargo, Aloian, que es miembro de la comisión que autoriza las exportaciones, restó importancia a los rumores sobre un auge inmediato de las exportaciones para los fabricantes y desarrolladores de armas

Las necesidades militares de Ucrania deben ser prioritarias, afirmó, ya que las tropas rusas avanzan en el este del país y los ataques aéreos alcanzan pueblos y ciudades alejados del frente

Las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos se encuentran estancadas debido a las demandas rusas de concesiones territoriales

INTERÉS EXTERNO

Los aliados de Ucrania han expresado su interés en obtener su tecnología de defensa de vanguardia, dijo Aloian, y mencionó a Alemania, Reino Unido, EEUU, los países nórdicos, tres naciones de Oriente Próximo y al menos un país asiático como los más interesados

Uno de los países de Oriente Próximo, que tiene una larga historia de comercio de armas con Ucrania, está explorando oportunidades en el ámbito de los drones y los vehículos pesados, dijo Aloian, sin revelar el nombre del país

Se dará prioridad a las exportaciones a los países que son los principales apoyos de Kiev en la guerra, dijo Aloian

Kiev también pretende dar prioridad a las empresas conjuntas y otras formas de cooperación con países extranjeros para atraer recursos financieros, crear nuevas cadenas de suministro de armas al frente y tener acceso a nuevas tecnologías. Eso es más importante que la simple exportación de productos listos para su uso, añadió Aloian

Los fabricantes de material de defensa han estado presionando a Ucrania para que reanude las exportaciones, alegando que corre el riesgo de perder oportunidades en el mercado mundial de armas. Algunos ya han creado filiales para operar en el extranjero

