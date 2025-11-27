EXCLUSIVA: UE investiga oferta de MSC y BlackRock por terminal de Hutchison en Barcelona, según fuente

*

La UE abrirá una investigación a gran escala sobre el acuerdo con España, según una fuente

*

La adquisición de la terminal de Barcelona forma parte de una oferta global

*

La Comisión Europea podría exigir concesiones para su aprobación

Por Foo Yun Chee

BRUSELAS, 27 nov (Reuters) - La oferta de BlackRock y MSC por la mayor parte de las operaciones portuarias mundiales de CK Hutchison se enfrenta a un obstáculo en Europa, ya que los reguladores antimonopolio de la UE se disponen a investigar la parte española de la operación, dijo el jueves una persona con conocimiento directo del asunto.

CK Hutchison, del magnate hongkonés Li Ka-shing, quiere vender su participación del 80% en el negocio portuario de $22.800 millones, que abarca 43 puertos en 23 países, una operación políticamente sensible que se ha visto envuelta en tensiones entre China y Estados Unidos.

La probable investigación a gran escala de la Comisión Europea, de la que no se había informado anteriormente, podría llevar a los reguladores a exigir concesiones a BlackRock y MSC a cambio de autorizar la operación española.

La Comisión declinó hacer comentarios. BlackRock, MSC y Hutchison no respondieron inmediatamente a varias solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.

CK Hutchison tiene intereses en puertos de toda Europa, incluidos Bélgica, Polonia y Países Bajos. No estaba claro de inmediato si esas otras partes europeas de la adquisición global también podrían llegar a ser objeto de escrutinio. Las partes de la operación no pertenecientes a la UE quedan fuera de la jurisdicción de revisión del bloque.

TERMINAL DE BARCELONA, A EXAMEN DE LA UE

El paquete global, que incluye dos puertos a lo largo del Canal de Panamá, de importancia estratégica, se ha politizado mucho entre Washington y Pekín.

En la parte española del acuerdo, Terminal Investment Limited Holding (TiL), una unidad de la naviera suiza MSC Mediterranean Shipping Company, y BlackRock adquirirían el control conjunto de la terminal de Hutchison en el puerto de Barcelona.

La terminal puede dar servicio a varios megabuques simultáneamente y cuenta con una instalación ferroviaria de ocho vías -lo que la convierte en la mayor terminal ferroviaria de la UE en el Mediterráneo- que conecta el puerto con el tráfico procedente y con destino al sur de Europa.

TiL ya explota una terminal en el puerto español de Valencia.

La Comisión Europea, que actúa como garante de la competencia en la UE, está dispuesta a abrir una investigación a gran escala después de que su examen preliminar del acuerdo finalice el 10 de diciembre, dijo la persona.

Las investigaciones a gran escala de la UE suelen durar unos cuatro meses o más y pueden llevar a las empresas a ofrecer concesiones, incluidas desinversiones, para resolver los problemas de competencia y obtener la aprobación de las autoridades reguladoras. (Reporte de Foo Yun Chee; Editado en español por Natalia Ramos)