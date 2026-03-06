Exclusiva-un juez de eeuu mediará en el reembolso de aranceles de trump en una reunión privada

Por Tom Hals

Un juez estadounidense se reunirá a puerta cerrada con abogados del Gobierno el viernes para tratar de acordar un proceso para reembolsar hasta 175.000 millones de dólares en aranceles recaudados ilegalmente, ‌una reunión que un funcionario judicial describió ‌como una "conferencia ⁠de conciliación".

El juez Richard Eaton, del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, se reunirá con los abogados que representan a la agencia aduanera responsable de reembolsar a más de 30.000 importadores que pagaron los aranceles, que fueron declarados inconstitucionales el mes pasado.

Los ​abogados del Gobierno ⁠han dicho que ⁠el proceso de reembolso de los aranceles característicos del presidente Donald Trump no tiene precedentes en cuanto a su alcance y requerirá la revisión manual ​de decenas de millones de pagos arancelarios.

Se supone que los tribunales estadounidenses están abiertos al público, aunque a veces los jueces celebran ‌reuniones privadas con las partes para discutir la programación o cómo manejar la información confidencial.

El calendario ​que figura en el sitio web del tribunal describe la ​reunión del viernes como una "conferencia a puerta cerrada". Cuando se le preguntó por qué la reunión estaba cerrada al público, Gina Justice, secretaria del tribunal comercial, dijo el jueves a Reuters que se trataba de una "conferencia de conciliación".

El caso que Eaton está supervisando para crear un proceso de reembolso fue presentado por un único importador, Atmus Filtration Inc, que dijo en un escrito judicial que había pagado 11 millones de dólares en aranceles ilegales.

Los abogados de Atmus podrán asistir a la reunión ​del viernes de forma remota, según el expediente judicial. Ni ellos ni la agencia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), respondieron a las solicitudes de comentarios.

No está claro por ⁠qué el caso Atmus, que se presentó la semana pasada, se convirtió en el vehículo que podría determinar cómo litigar los reembolsos de aranceles para unos 2.000 casos.

El juez, que dijo ‌haber sido elegido por el tribunal para conocer esos casos, dijo que quería un proceso que no requiriera acudir a los tribunales.

Eaton dictó el miércoles una orden general en el caso Atmus en la que ordenaba a la CBP que comenzara a reembolsar los aranceles recaudados ilegalmente a posiblemente cientos de miles de importadores utilizando el proceso interno existente de la agencia. La orden dejaba claro que se aplicaba a todos los importadores, no solo a Atmus.

Una amplia gama de aranceles de Trump fueron anulados por la Corte Suprema de los Estados Unidos, que dictaminó el 20 de febrero que Trump había excedido su autoridad, lo que supuso ‌un revés para uno de los pilares fundamentales de su política económica. El tribunal no proporcionó orientación sobre los reembolsos, un proceso que, según advirtió el ⁠juez disidente Brett Kavanaugh, podría ser un "desastre".

La gran mayoría de los importadores son pequeñas empresas, y a muchos les preocupa que el proceso de ‌reembolso sea costoso y les distraiga de su actividad.

Eaton dijo que esperaba que los abogados de la CBP asistieran a la reunión ⁠del viernes a las 10:30 a. m. ET (1530 GMT), a la que denominó conferencia, para resolver cómo ⁠reducir el papeleo de 79 millones de envíos y emitir los reembolsos.

"No creo que nada de esto tenga que ser caótico para nadie, porque sé que van a intentar encontrar una forma de hacerlo", dijo Eaton en la audiencia del miércoles. "Así que el viernes escucharemos al menos las ideas iniciales del servicio de aduanas sobre cómo se llevará a cabo".

Un abogado involucrado en otros casos de reembolsos comerciales dijo a Reuters que creía que la reunión daría lugar a ‌un proceso que se haría público el viernes y que proporcionaría reembolsos ​relativamente rápidos a la gran mayoría de los importadores sin necesidad de presentar demandas.

Los casos de importadores como VOS Selections y Learning Resources se presentaron a principios de 2025 y llegaron hasta la Corte Suprema. El equipo legal de VOS Selections y otros importadores había solicitado a los jueces que llevaban sus casos que los transfirieran a Eaton, aunque el tribunal no ha tomado ninguna ‌medida al respecto.

(Información de Tom Hals en Wilmington, Delaware; edición de Noeleen Walder, Dan Burns y William Mallard; edición en español de Paula Villalba)