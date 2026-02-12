EXCLUSIVA-Una empresa de seguridad de EE. UU. negocia nuevo rol en Gaza tras las críticas de la ONU

Por Pesha Magid y Rami Ayyub

JERUSALÉN, 11 feb (Reuters) -

Una empresa de seguridad estadounidense que desplegó veteranos armados para proteger los centros de ayuda humanitaria en Gaza está en conversaciones con la Junta de Paz del Gobierno Trump sobre su próximo papel en el enclave, según informó la empresa el miércoles, tras haber sido criticada anteriormente por la ONU por las escenas mortales que se vivieron en sus puntos de distribución

UG Solutions hizo pública esta información, que no se había dado a conocer anteriormente, después de que Reuters informara de que estaba contratando a personal de habla árabe con experiencia en combate para trabajar en lugares no revelados. Una fuente con conocimiento directo de los planes de la Junta confirmó que se estaban manteniendo conversaciones con la empresa

La empresa, con sede en Carolina del Norte, que el año pasado proporcionó seguridad a la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel, cerró tras el alto el fuego entre Israel y Hamás en octubre

Había sido objeto de críticas por parte de las Naciones Unidas por la muerte de palestinos que intentaban llegar a los puntos de ayuda de la empresa en zonas donde el ejército israelí estaba desplegado y abría fuego, matando a cientos de personas. El ejército israelí afirma que sus soldados dispararon para hacer frente a las amenazas y sofocar a las multitudes

Un portavoz de UG Solutions dijo el miércoles que la empresa había "proporcionado información y propuestas a la Junta de Paz liderada por Estados Unidos", un organismo creado por el presidente Donald Trump para ayudar a impulsar su plan para poner fin a la guerra de Gaza

"Nuestra propuesta fue recibida positivamente, pero hasta que la Junta de Paz aclare cuáles son sus prioridades en materia de seguridad, UG Solutions está planificando internamente una serie de posibles formas de apoyar los esfuerzos en Gaza", dijo el portavoz

La fuente con conocimiento directo de la planificación de la Junta dijo que las conversaciones con UG Solutions y varios otros grupos han estado en curso durante semanas, pero que no se ha concretado nada

Los representantes de la Junta no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. El Departamento de Estado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios

(Información de Pesha Magid y Rami Ayyub en Jerusalén, con información adicional de Nidal al-Mughrabi en Gaza; edición de Peter Graff y Howard Goller; edición en español de Paula Villalba)