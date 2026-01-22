EXCLUSIVA-Valero y Phillips 66 compran crudo venezolano como parte de acuerdo de Washington con Caracas

Por Georgina McCartney y Arathy Somasekhar

HOUSTON, 21 ene (Reuters) - Valero compró un cargamento de crudo venezolano, informaron el miércoles dos fuentes, una de las primeras operaciones de las refinerías estadounidenses de la costa del Golfo que forman parte del acuerdo de Washington con Caracas para exportar hasta 50 millones de barriles

Phillips 66 también compró un cargamento, dijo una de las fuentes

Ambas compraron el crudo a la casa comercial Vitol, dijeron las fuentes, y añadieron que se negociaba para su entrega en la costa estadounidense del Golfo de México con un descuento de entre US$8,50 y US$9,50 por barril respecto al crudo Brent

Vitol y la casa comercial rival Trafigura fueron las primeras firmas a las que el Gobierno estadounidense concedió licencias para comercializar crudo venezolano tras la destitución del presidente Nicolás Maduro a principios de enero

Si bien Valero y Phillips 66 han sido compradores de petróleo venezolano a través del socio de la estatal venezolana PDVSA, Chevron, los acuerdos marcan las primeras compras para Estados Unidos de casas comerciales que sólo fueron autorizadas este mes para comercializar crudo de Venezuela

Las fuentes declinaron ser identificadas, ya que la información sobre los acuerdos comerciales es confidencial. Valero, Vitol y Phillips 66 no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. La Casa Blanca tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios

Vitol y Trafigura compraron el petróleo venezolano con un descuento de US$15 por barril con respecto a la referencia mundial Brent, según las fuentes. El Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, también dijo el viernes que las ventas iniciales de crudo pesado venezolano por valor de unos US$500 millones se habían negociado con un descuento de US$15 por barril respecto al Brent

Las casas comerciales incurrirán en el costo de enviar el crudo a la costa estadounidense del Golfo de México, que oscila entre US$2,5 y US$3,5 por barril dependiendo del tamaño del buque cisterna, dijeron las fuentes navieras. Eso les daría un margen de entre US$2 y US$4 por barril por el crudo venezolano que revendan

Las ofertas del emblemático crudo pesado venezolano Merey a las refinerías estadounidenses comenzaron la semana pasada con un descuento de entre US$6 y US$7,50 por barril respecto al Brent, pero bajaron debido al escaso interés. Vitol y Trafigura también hicieron ofertas a las refinerías indias a entre US$8 y US$8,50 por barril por debajo del Brent, pero eso también ha suscitado poco interés

Antes de que se impusieran las sanciones en 2019, varias grandes refinerías estadounidenses de la Costa del Golfo compraban y procesaban hasta 800.000 barriles diarios de crudo pesado de Venezuela, según datos del Gobierno estadounidense. (Reporte de Georgina McCartney y Arathy Somasekhar en Houston; información adicional de Marianna Parraga y Shariq Khan; Editado en Español por Ricardo Figueroa)