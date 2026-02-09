EXCLUSIVA-Venezuela aumenta producción en la Faja del Orinoco, la producción del país se acerca a 1 millón de bpd: fuentes

9 feb (Reuters) - La petrolera estatal venezolana PDVSA ha revertido la mayoría de los recortes de producción que había ordenado en sus propios campos petroleros y empresas mixtas en la principal región petrolera del país, la Faja del Orinoco, impulsando la producción nacional a cerca de 1 millón de barriles por día (bpd), según fuentes cercanas a las operaciones.

La región del Orinoco está ahora produciendo poco más de 500.000 bpd tras aumentos el fin de semana en varios proyectos, dijeron las fuentes, unos 100.000 bpd más que a principios de enero, cuando un estricto bloqueo estadounidense dejó millones de barriles de crudo exportable estancados en el país, obligando a recortar la producción. (Reporte de Reuters y Marianna Parraga)