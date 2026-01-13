Venezuela pide a corte de apelaciones de EEUU anular orden de venta de matriz de Citgo

HOUSTON, 13 ene (Reuters) - Las partes ⁠que representan ⁠a Venezuela en una subasta judicial de ⁠la ‌matriz del ​refinador venezolano Citgo Petroleum ​han solicitado a un ‌tribunal de apelaciones ‌de Estados ​Unidos la anulación de un fallo emitido el mes pasado por un juez de Delaware que ordenó la ⁠venta de las acciones a una ​filial de Elliott Investment Management, según declaró el martes la junta directiva que supervisa la refinería.

La ⁠junta indicó que la subasta ​estuvo contaminada por conflictos de interés y errores legales, ‍lo que socavó la neutralidad requerida en el proceso y redujo el valor de ​Citgo. La junta continuará ejerciendo defensas para proteger a la compañía, indicó ‍en un comunicado. (Marianna Parraga)