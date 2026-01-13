Venezuela pide a corte de apelaciones de EEUU anular orden de venta de matriz de Citgo
HOUSTON, 13 ene (Reuters) - Las partes que representan a Venezuela en una subasta judicial de la matriz del refinador venezolano Citgo Petroleum han solicitado a un tribunal de apelaciones de Estados Unidos la anulación de un fallo emitido el mes pasado por un juez de Delaware que ordenó la venta de las acciones a una filial de Elliott Investment Management, según declaró el martes la junta directiva que supervisa la refinería.
La junta indicó que la subasta estuvo contaminada por conflictos de interés y errores legales, lo que socavó la neutralidad requerida en el proceso y redujo el valor de Citgo. La junta continuará ejerciendo defensas para proteger a la compañía, indicó en un comunicado. (Marianna Parraga)