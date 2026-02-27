EXCLUSIVA-Venezuela suspende temporalmente 19 contratos de producción compartida de petróleo y gas firmados bajo el gobierno de Maduro: fuentes

Por Marianna Parraga

HOUSTON 26 feb (Reuters) - El Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela suspendió temporalmente 19 contratos de producción compartida de petróleo con empresas privadas, firmados bajo la administración del presidente Nicolás Maduro, según informaron a Reuters cuatro fuentes con conocimiento de la medida.

La suspensión temporal no ha tenido impacto en la producción de petróleo y gas del país hasta el momento, según las fuentes.

Sin embargo, la petrolera estatal PDVSA está vendiendo individualmente todo el crudo producido bajo los contratos hasta que se completen las revisiones, agregaron.

Caracas y Washington revisarán los contratos y podrían recomendar revocar algunos de ellos, indicaron las fuentes.

Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos están revisando las credenciales de las empresas que los firmaron, añadieron las fuentes.

Algunas de las empresas son poco conocidas y los acuerdos se firmaron mientras Venezuela se encontraba bajo sanciones estadounidenses. Estados Unidos capturó a Maduro en enero y tomó el control de las exportaciones y ventas de petróleo de Venezuela.

Desde entonces, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido licencias que permiten a algunas empresas comercializar el petróleo venezolano y operar en los sectores de petróleo y gas del país.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma a la ley de hidrocarburos del país a finales de enero para facilitar la inversión extranjera en la deteriorada industria petrolera. Según la ley reformada, el gobierno tiene seis meses para revisar los contratos vigentes.

El Ministerio de Petróleo de Venezuela y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. (Reporte de Marianna Parraga en Houston, Erin Banco en Nueva York y Redacción Reuters)