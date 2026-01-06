EXCLUSIVA-Venezuela y EE. UU., en conversaciones para exportar petróleo: fuentes

Por Marianna Parraga y Erin Banco

HOUSTON/WASHINGTON, 6 ene (Reuters) - Funcionarios de Caracas y Washington están discutiendo exportar crudo venezolano a refinerías en Estados Unidos, dijeron el martes a Reuters cinco fuentes gubernamentales, industriales y navieras.

Venezuela tiene millones de barriles de petróleo cargados en tanqueros y en tanques de almacenamiento que no ha podido enviar debido a un bloqueo a las exportaciones impuesto por el presidente Donald Trump a mediados de diciembre.

El bloqueo fue parte de la creciente presión de Estados Unidos sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, que culminó con la captura del líder venezolano el fin de semana.

Un acuerdo para vender el petróleo atascado a refinerías en Estados Unidos lo redirigiría desde China, que ha sido el principal comprador de Venezuela en la última década.

La petrolera estatal PDVSA ya ha tenido que recortar la producción debido al embargo, porque se está quedando sin lugares de almacenamiento para el petróleo.

Si PDVSA no encuentra pronto una forma de exportar petróleo, tendría que recortar aún más la producción, dijo una de las fuentes.

La Casa Blanca, funcionarios del Gobierno venezolano y PDVSA no hicieron comentarios de inmediato.

Las refinerías estadounidenses de la costa del Golfo pueden procesar los crudos pesados de Venezuela y estaban importando unos 500.000 barriles por día (bpd) antes de que Washington impusiera por primera vez sanciones energéticas a Venezuela.

No estaba claro de inmediato cómo PDVSA obtendría los ingresos de las ventas de petróleo.

(Reporte de Marianna Parraga, Erin Branco, Jonathan Saul, Jarret Renshaw y Arathy Somasekhar; Editado en español por Javier Leira)