Exclusiva-williams, de la fed, dice que los datos no son suficientes para buscar recortes de tipos

Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 16 may (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, acogió con satisfacción la llegada de unos datos más suaves sobre la inflación al consumo, dijo a Reuters, pero afirmó que las noticias positivas no son suficientes para pedir al banco central estadounidense que recorte los tipos de interés en breve. Aunque es importante no dar demasiada importancia a las últimas noticias económicas, el tono más suave del índice de precios al consumo de abril es "una especie de desarrollo positivo después de unos meses en los que los datos fueron decepcionantes", dijo Williams en una entrevista con Reuters el miércoles. "La tendencia general parece razonablemente buena" para una desaceleración gradual de las presiones inflacionistas, dijo Williams. Pero aún no confía lo suficiente en que las presiones sobre los precios se estén moviendo de forma sostenible hacia el objetivo de inflación del 2% de la Fed antes de reducir los costes de los préstamos a corto plazo. La política monetaria es "restrictiva" y "está en un buen lugar", dijo Williams. "No veo ningún indicador ahora que me diga (...) que hay una razón para cambiar la postura de la política monetaria ahora y no espero eso, no espero obtener esa mayor confianza que necesitamos ver en el progreso de la inflación hacia un objetivo del 2% en el muy corto plazo". "No veo ninguna necesidad de endurecer la política monetaria hoy", dijo Williams, echando agua sobre la especulación de que la Fed podría necesitar subir más los tipos para reducir la inflación a los niveles deseados. El jefe de la Fed de Nueva York, una de las voces más importantes del banco central que también ejerce de vicepresidente del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), encargado de fijar los tipos, fue entrevistado a raíz de unos datos de inflación que indicaban una bienvenida desaceleración, renovando las esperanzas de Wall Street de que la Fed podría recortar los tipos de interés este año. El IPC general de abril subió un 3,4% respecto al año anterior, por debajo del 3,5% de marzo, mientras que los precios sin alimentos, ni energía, subieron un 3,6%, el menor aumento en tres años.

MEJOR EQUILIBRIO En sus declaraciones, Williams ofreció su primera visión amplia de la política monetaria y las perspectivas económicas desde que el FOMC se reunió este mes y mantuvo el tipo de interés oficial entre el 5,25% y el 5,50%, donde ha estado desde julio. Los dirigentes monetarios también anunciaron que ralentizarían el ritmo de su esfuerzo por reducir el abultado balance del banco central. Este año, los datos de inflación, superiores a los previstos, han complicado las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal. En marzo, los responsables de la Fed preveían tres recortes de tipos en el transcurso de 2024, pero la persistente inflación les ha llevado a alejarse de las proyecciones firmes de recortes de tipos. Algunos responsables han llegado incluso a plantearse posibles subidas de tipos. Para complicar aún más las perspectivas, los últimos datos de crecimiento y contratación se han moderado, lo que aumenta el riesgo de una economía de bajo crecimiento y alta inflación que sería difícil de manejar para los dirigentes de la Fed. Mientras tanto, las apuestas de Wall Street sobre los recortes de tipos han sido volátiles, con los operadores y los inversores apuntando ahora a un primer recorte de un cuarto de punto en septiembre y un segundo para finales de año. En sus comentarios del martes, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo: "Espero que la inflación vuelva a bajar (...) mensualmente a niveles que se parezcan más a las lecturas más bajas que teníamos el año pasado". Powell también se mostró reacio a las perspectivas de subida de tipos, afirmando que "es más probable (...) que mantengamos el tipo de interés oficial donde está". En sus comentarios, Williams dijo que la economía sigue sobre una base sólida y está alcanzando un mayor equilibrio. El mercado laboral sigue siendo "tenso", aunque se está moviendo hacia un lugar mejor principalmente a través de la eliminación de los excesos, en lugar de empujar al alza el desempleo. Williams afirmó que el desempleo aumentará probablemente hasta el 4% este año, desde el 3,9% actual. Mientras tanto, dijo que la inflación según la medida preferida de la Reserva Federal —el índice de precios de los gastos de consumo personal— se situará probablemente en el rango bajo del 2% a finales de año, situándose en torno al 2,5%. Espera que se sitúe cerca del 2% el año próximo y que se mantenga en ese nivel de forma sostenible a partir de entonces. Para cambiar la política monetaria, Williams afirma que la Reserva Federal debe confiar en que la inflación se mantendrá en el 2% y no en que llegue al 2% antes de actuar para recortar los tipos. "No debería ser que estemos en ese nivel del 2%, porque entonces creo que habremos esperado demasiado", dijo. Williams también dijo que el balance de la Reserva Federal, que duplicó su tamaño en la compra de bonos de estímulo, todavía está teniendo algún impacto "modesto" en los rendimientos de los bonos, ya que el banco central trabaja para reducir el tamaño de sus tenencias.

(Reporte de Michael S. Derby; edición de David Gregorio; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters