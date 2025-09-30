Excluyen a Venezuela, Nicaragua y Cuba de Cumbre de las Américas en Dominicana

Venezuela, Nicaragua y Cuba fueron excluidos de nuevo de la lista de países invitados para la celebración de la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar la primera semana de diciembre en República Dominicana, informó el martes el país organizador.

Los tres países fueron igualmente marginados de la edición anterior de Los Ángeles en 2022, al ser señalados de regímenes dictatoriales.

República Dominicana, que asumió en 2023 la presidencia pro tempore de la Cumbre las Américas, explicó que la decisión este año "responde a un criterio estrictamente multilateral" en un contexto de "polarización política" y en favor de "priorizar el éxito del encuentro".

"Favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro", indicó un comunicado oficial.

El gobierno dominicano aclaró que mantiene una relación bilateral de "características propias" con cada uno de estos países: ininterrumpida con Cuba y "cordiales" con Nicaragua, mientras que con Venezuela la relación quedó suspendida tras la denuncia de fraude en las pasadas elecciones.

"El gobierno dominicano no ha reconocido la legitimidad de las últimas dos elecciones presidenciales celebradas allí", indicó en referencia a los comicios de 2018 y 2024, que fueron tachados de fraudulentos por la oposición y varios países.

