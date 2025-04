Excombatientes discapacitados en Etiopía carecen de atención médica

MEKELE, Etiopía (AP) — Chandera Weldesenbet está preocupado: teme morir antes de recibir la ayuda que necesita.

El veterano de 41 años de la reciente guerra en la región de Tigray en Etiopía tiene metralla de metal en su cuerpo que aún no ha sido removida, más de dos años después de que terminó el conflicto.

Incapaz de recibir atención médica especializada, Chandera está postrado en cama la mayor parte del tiempo debido al dolor. Es uno de los muchos heridos cuyas lesiones no tratadas o mal tratadas son un recordatorio del costo de la guerra.

"Cuando pienso en mi perspectiva futura y mi capacidad para criar a un niño en tales dificultades y circunstancias, me siento desesperado", expresó, con un niño pequeño en casa.

Chandera, un ex trabajador de hotel en la ciudad de Shire, descubrió que las instalaciones de salud en toda la región habían sido en gran parte destruidas durante los combates.

El jefe de la Comisión Nacional de Rehabilitación de Etiopía, Temesgen Tilahun, dijo a The Associated Press que hay más de 43.000 excombatientes tigrayanos.

Miles de personas murieron en la guerra que enfrentó a combatientes locales contra tropas federales que estaban aliadas con combatientes de otras regiones, y que terminó en 2022. Nadie sabe cuántos resultaron heridos.

Algunos excombatientes en Tigray regresaron a sus hogares para encontrar que no había forma de recibir apoyo médico para discapacidades permanentes.

Hiluf Haile logró recibir terapia en la capital de Tigray, Mekele, para adaptarse a una nueva pierna protésica en el único centro en Tigray que ofrece tal tratamiento. Pero ha sido testigo de la crónica escasez de apoyo para otros excombatientes discapacitados.

Muchos que sufrieron lesiones graves tienen acceso limitado a terapia ortopédica y deben navegar por comunidades dañadas que tienen poca o ninguna infraestructura para acomodarlos.

"Sobreviven mendigando, dejando al descubierto la cicatriz de la guerra", señaló Haile.

Tesfaye Kiros, otro veterano, perdió una pierna y no ha podido encontrar empleo. Regularmente mendiga en una concurrida estación de autobuses en Mekele.

Sueña con regresar a su ciudad natal de Zalambessa, cerca de la frontera con Eritrea. Eso sigue siendo esquivo a medida que surgen nuevas tensiones entre Etiopía y Eritrea, su antiguo aliado en la guerra.

El hombre de 31 años se sintió eufórico cuando una iniciativa liderada por la diáspora, Rescue & Oasis Actions for the Disabled of War, lo eligió para recibir una bicicleta eléctrica de tres ruedas para ayudarlo a moverse. Pero, aún incapaz de encontrar trabajo, la vendió para alimentar a sus hijos.

"La bicicleta me habría ayudado mucho", comentó.

Con recursos limitados mientras Tigray se recupera de la guerra, el gobierno regional ha apelado al gobierno federal en Adis Abeba, la capital, para obtener más apoyo, y para que los donantes internacionales acudan al rescate.

El gobierno ha ofrecido a los veteranos la reintegración en las fuerzas armadas.

"Tigray tiene demasiadas personas con discapacidades que necesitan apoyo, especialmente medicinas, y la situación es extremadamente grave", declaró Gebrehiwot Gebrezgiabher, comisionado de la Comisión de Gestión de Riesgos de Desastres de Tigray. "Estamos demasiado abrumados para apoyarlos sin más apoyo financiero".

El Centro Orto-Fisioterapéutico de Mekele, que ha operado en Tigray durante casi tres décadas con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, está tratando de llenar el vacío.

El grupo ha tratado a combatientes discapacitados, proporcionando extremidades protésicas y ayudas para la movilidad como muletas. Pero no puede ayudar a todos los que necesitan apoyo sin más financiación.

"A lo largo de los años, hemos entregado un total de 180.000 servicios. Sin embargo, este número palidece en comparación con los 65.000 que hemos proporcionado solo en los últimos tres años", indicó el gerente Birhane Teame.

Teame instó a las organizaciones internacionales a asistir a su grupo "en aliviar la carga" en Tigray.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

