Excompañera de celda de Maxwell: "Tiene información Trump"

"Le escuché decir a otra detenida que tenía información comprometida sobre Trump y que esto le haría obtener el indulto", dijo Comolli, según la cual Maxwell fue trasladada a la prisión de mínima seguridad de Camp Bryan, en Texas, después de "hacer un pacto con el diablo".

El traslado se produjo después de que Maxwell, de 63 años, se reuniera con el viceministro de Justicia, Todd Blanche.

Maxwell, quien fue sentenciada en 2022 a 20 años de prisión federal por llevar a cabo durante años un esquema con Epstein para captar y abusar sexualmente de niñas menores de edad, ha seguido apelando su condena, incluso ante la Corte Suprema.

El traslado se produce una semana después de que Maxwell se reuniera en privado con Blanche, en la oficina del fiscal federal en Tallahassee.

Los detalles de esa reunión no se hicieron públicos, aunque su abogada dijo que Maxwell "respondió honestamente a cada pregunta que le hizo el señor Blanche".

El procesamiento de Maxwell, junto con el de Epstein, fue durante mucho tiempo un punto central para quienes creen que personas poderosas encubren los crímenes de otros, una noción que se ha intensificado nuevamente en el último mes después de que el Departamento de Justicia se negara a hacer pública evidencia adicional en la investigación o procesamiento del financista Epstein, quien se quitó la vida en la cárcel mientras esperaba su juicio. (ANSA).