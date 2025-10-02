Exdirectivo de la ONU se opone a ser extraditado "por motivos políticos" a EE.UU. para juzgarle por soborno y blanqueo

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ex director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) Vitaly Vanshelboim se ha negado este jueves en la Audiencia Nacional (AN) a ser extraditado, "por motivos políticos", a Estados Unidos, que lo reclama para juzgarle por presuntos delitos de soborno, asociación ilícita y blanqueo de capitales. Según EEUU, Vanshelboim habría recibido al menos dos millones de dólares de un empresario británico a cambio de desviar a compañías vinculadas a este último aproximadamente 60 millones en subvenciones y préstamos para el desarrollo de vivienda asequible, energía renovable e infraestructura sanitaria.

Durante la vista en la que se ha estudiado su posible extradición, de la que es partidaria la Fiscalía, el ciudadano ucraniano ha vinculado esa persecución política a que EEUU quiere su entrega porque sabe "muchos secretos" sobre irregularidades cometidas por sus autoridades en países de Oriente Medio.

Vanshelboim, que ha defendido que tiene inmunidad diplomática, ha señalado además que no tenía capacidad de decisión sobre inversiones, lo que correspondía a una superiora, ha dicho, a la vez que ha subrayado que había "mucha burocracia, muchísimos niveles de control".

EN PRISIÓN PROVISIONAL POR RIESGO DE FUGA

A favor de la extradición está la Fiscalía española, que en un escrito, recogido por Europa Press, apunta que los supuestos hechos habrían ocurrido entre septiembre de 2015 y agosto de 2023 en su papel como directivo de esa agencia de la ONU, añadiendo que se cumplen los requisitos para acceder a la solicitud de extradición.

Esas "cuantiosas" subvenciones y préstamos "no estaban debidamente garantizados" y los "dejó impagados en ejecución del plan que ambos idearon", precisa la Fiscalía. Y agrega que "con la cuantiosa suma obtenida", ambos realizaron una serie de transferencias electrónicas a una cuenta corriente controlada por el reclamado, con el objetivo de "aflorarlos en el tráfico jurídico ordinario".

Vanshelboim fue detenido el pasado marzo en virtud de una orden internacional de detención emitida por el Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito Sur de Nueva York para enjuiciamiento y la jueza de la AN María Tardón acordó su ingreso en prisión provisional por riesgo de fuga al tratarse de hechos de "considerable gravedad".