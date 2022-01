Exdirector de NSO: renuncia no tiene que ver con polémica

JERUSALÉN (AP) — El exdirector de NSO Group confirmó el martes su salida de la empresa israelí de spyware, pero dijo que su renuncia fue planeada desde hace meses y que no estaba relacionada con la polémica que rodea a la empresa.

Asher Levy dijo que presentó su renuncia el verano pasado luego de cambios en la propiedad. Agregó que se mantiene en buenos términos con lo que llamó una “empresa importante” y que le seguirá ofreciendo su ayuda.

“Puedo entender por qué la gente está haciendo una conexión”, expresó a The Associated Press. “En realidad, no tiene nada que ver con las noticias de última hora, por así decirlo, en torno a NSO”.

NSO ha enfrentado un escrutinio creciente sobre su software insignia Pegasus, que puede infiltrarse sin problemas en un teléfono móvil y permitir que sus operadores obtengan acceso al contenido del dispositivo y al historial de ubicaciones. Los objetivos confirmados han incluido periodistas mexicanos y saudíes, abogados británicos, activistas palestinos de los derechos humanos y diplomáticos estadounidenses con sede en Uganda.

En noviembre, el Departamento de Comercio de Estados Unidos sumó a NSO a su lista negra, prohibiéndole el uso de ciertas tecnologías estadounidenses, argumentando que sus herramientas han sido utilizadas para efectuar una “represión transnacional”.

Los gigantes tecnológicos globales Facebook y Apple han presentado demandas contra NSO por hackeos realizados a sus productos.

NSO dice que únicamente vende Pegasus a los gobiernos con el propósito de combatir la delincuencia y el terrorismo. Todas las ventas requieren la aprobación del Ministerio de Defensa de Israel. Si bien NSO ha dicho tener medidas para prevenir abusos, admite no tener control sobre cómo los clientes usarán su producto y que no tiene acceso a los datos que ellos recolectan. Dice que ha rescindido varios contratos debido al uso indebido de Pegasus.

Días atrás, el diario de negocios israelí Calcalist publicó una serie de artículos en los que se alega que la policía israelí empleó Pegasus sin las aprobaciones debidas para vigilar a objetivos israelíes, entre ellos activistas políticos. La policía ha negado haber abusado del producto, pero la semana pasada, el fiscal general de Israel abrió una investigación sobre el caso.

El martes, Calcalist informó que Levy había dejado NSO “en medio de una turbulencia en curso”.