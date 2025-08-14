Exdirector de Pemex Treviño es detenido en EEUU, será deportado y juzgado por corrupción

(Añade contexto, cita)

CIUDAD DE MÉXICO, 14 ago (Reuters) - El exdirector general de Pemex Carlos Treviño fue detenido el miércoles en Estados Unidos y será deportado a México para ser juzgado por corrupción ligada al caso de la brasileña Odebrecht, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Treviño, que lideró la compañía entre 2017 y 2018, en la recta final del mandato del exmandatario Enrique Peña, fue también director de administración de la empresa entre 2016 y 2017.

“Es una solicitud de extradición que había desde hace como cinco años. Finalmente se encuentra (a Treviño) y va a ser deportado en los próximos días y tiene que llevar su juicio en México”, dijo la presidenta el jueves en su conferencia de prensa diaria.

Sheinbaum detalló que el exdirectivo es acusado de sobornos en el marco del caso Odebrecht. (Reporte de Raúl Cortés Fernández y Ana Isabel Martínez Editado por Javier Leira)