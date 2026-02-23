Exembajador británico Mandelson es detenido tras revelaciones sobre Epstein

LONDRES, 23 feb (Reuters) - El exembajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson fue detenido por la policía londinense como sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, tras revelarse sus vínculos con el fallecido delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein.

Mandelson, de 72 años, fue destituido del cargo más prestigioso del servicio diplomático británico en septiembre, cuando comenzó a salir a la luz su profunda amistad con Epstein.

A principios de este mes, la policía inició una investigación criminal sobre Mandelson después de que el Gobierno del primer ministro Keir Starmer remitió las comunicaciones entre el exembajador y Epstein.

"Los agentes han detenido a un hombre de 72 años por sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público", dijo la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado relacionado con una investigación sobre un exministro del Gobierno.

Los correos electrónicos entre Mandelson y Epstein, publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de enero, revelaron que ambos mantenían una relación más estrecha de lo que se sabía públicamente, y que Mandelson había compartido información con el financiero cuando estaba en el gabinete del ex primer ministro Gordon Brown.

Mandelson, que este mes dimitió del Partido Laborista de Starmer y renunció a su cargo en la cámara alta del Parlamento, ha dicho antes que lamentaba "profundamente" su relación pasada con Epstein. Sin embargo, no ha hecho comentarios públicos ni ha respondido a los mensajes en los que se le pedía que se pronunciara sobre las últimas revelaciones.

La semana pasada, el hermano menor del rey Carlos, Andrew Mountbatten-Windsor, también fue detenido por sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, tras las acusaciones de que envió documentos confidenciales del Gobierno a Epstein. Él siempre ha negado haber cometido delito alguno. (Reporte de William James; edición en español de Javier López de Lérida)