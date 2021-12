Exempleada de Alibaba desaconseja a víctimas reportar abusos

HONG KONG (AP) — Una exempleada del gigante chino del comercio electrónico Alibaba, que fue despedida tras hacer pública una acusación de agresión sexual, dijo que no anima a otras víctimas en China a denunciar sus casos porque hacerlo “sólo hará que sufran más daño”.

La empleada, apellidada Zhou, denunció en agosto que otro empleado la había agredido sexualmente durante un viaje de trabajo. El caso provocó un escándalo sobre la gestión de los casos de agresión sexual en China.

En una entrevista con el diario chino Dahe Daily publicada el sábado, Zhou dijo haber recibido muchos mensajes de otras mujeres que dijeron que también habían sido presionadas para beber alcohol y sufrieron abusos sexuales en entornos relacionados con el trabajo. La mayoría no denunciaron la agresión, y en su lugar optaron por tolerarlo o renunciar.

“Me duele el corazón por estas personas, pero puedo entender por qué decidieron lidiar con ello de esta manera”, dijo Zhou al Dahe Daily. “No pediré a otras víctimas de agresión sexual que den un paso al frente y compartan sus historias, ya que hacerlo sólo hará que sufran aún más daño”.

“Confío en que en algún momento puedan dejar atrás su trauma y vivir una vida normal y corriente”, añadió.

Zhou recibió en noviembre una carta informándola de su despido, según documentos a los que tuvo acceso The Associated Press.

El despido se produjo pese a que el director general de Alibaba, Daniel Zhang, prometió en una carta abierta en agosto trazar una normativa contra el acoso sexual y dijo que el empleado acusado de la agresión había sido despedido.

En su carta, la filial de Alibaba Zhejiang Tmall Technology Co. Ltd. dijo que Zhou era despedida por difundir información falsa sobre su agresión y sobre cómo la empresa supuestamente no había gestionado el asunto de forma apropiada. Sus acciones habían afectado de forma negativa a la compañía, añadió la misiva.

Alibaba no hizo comentarios sobre el tema.

Zhou fue despedida unas semanas después de que la tenista china Peng Shuai difundiera un texto en medios sociales en el que denunciaba una agresión sexual del exmiembro del partido comunista Zhang Gaoli. Peng apenas se ha mostrado en público desde las acusaciones, lo que ha avivado las preocupaciones sobre su seguridad.

Zhou publicó en agosto un largo texto de 8.000 palabras en el sistema interno de Alibaba, en el que describía la supuesta agresión sexual de otro empleado y un cliente durante un viaje de negocios el mes anterior. Ella afirmó que Alibaba no se había tomado el asunto en serio cuando reportó la agresión.

La fiscalía china desestimó en septiembre el caso contra el exempleado de Alibaba apellidado Wang, acusado de agresión sexual, y en lugar de eso le impuso una detención de 15 días. Zhou ha apelado la decisión.

Sin embargo, la fiscalía emitió una orden de arresto contra Zhang, el cliente al que Zhou también acusó de agresión.

El investigador de Associated Press Chen Si en Shanghái contribuyó a este despacho.