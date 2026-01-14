Exempleadas acusan a Julio Iglesias de presunta "trata de seres humanos" y "acoso sexual"

Las dos exempleadas que denunciaron al cantante español Julio Iglesias lo acusaron de hechos que pueden constituir delitos de "trata de seres humanos" y "acoso sexual", según indicaron Amnistía Internacional y Women's Link, que respaldan a las demandantes.

En la víspera, la televisión estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es publicaron una investigación en la que una extrabajadora del servicio doméstico y una exfisioterapeuta del famoso cantante denunciaron haber sido sometidas a agresiones, acoso sexual, violaciones a una de ellas y vejaciones.

"De acuerdo con la denuncia presentada, Laura y Rebeca habrían vivido múltiples y distintas formas de violencia —sexual, psicológica, física y económica— por parte de Julio Iglesias, entre enero y octubre de 2021", señaló Amnistía Internacional en un comunicado similar al publicado por Women's Link.

"El 5 de enero se pusieron en conocimiento de la Fiscalía (española) hechos 'que podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre', 'delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual', así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores", expusieron.

De acuerdo con el testimonio recogido por las dos organizaciones, Iglesias "las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato".

Los hechos habrían ocurrido presuntamente en 2021, en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas. Las denunciantes no hicieron públicas sus denuncias antes "por temor a represalias profesionales", indicaron las asociaciones.

En el comunicado de las asociaciones, Rebeca afirma que dio el paso "por todo lo difícil que ha sido este proceso y por todo lo que he tenido que enfrentar para poder superarlo" y también por "las mujeres que trabajan en las casas de él". "Quiero decirles que sean fuertes, que alcen la voz, que recuerden que él no es invencible", dijo.

Julio Iglesias no respondió a los pedidos de reacción Univision y elDiario.es, informan ambos medios en su investigación. Tampoco contestó a la AFP, que intentó contactarlo el martes.

Nacido en 1943, Julio Iglesias vio despegar su carrera en la década de 1970 hasta convertirse en el artista latino que más discos ha vendido en el mundo, con cientos de millones de álbumes vendidos.