Exempleadas acusan a Julio Iglesias de trata de seres humanos y delitos sexuales

En el centro de la polémica tras conocerse las acusaciones de dos exempleadas, Julio Iglesias es objeto de una denuncia por presunta trata de seres humanos y delitos sexuales, indicaron las asociaciones que respaldan a las demandantes en este caso que cuestiona la imagen de la estrella española.

El escándalo estalló la víspera, cuando la televisión estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es publicaron una investigación con las acusaciones de una extrabajadora del servicio doméstico y una exfisioterapeuta del cantante, el artista latino que más discos ha vendido en el mundo.

Ambas denunciaron haber sido sometidas a agresiones y acoso sexual, hechos que en uno de los casos podrían calificarse de violaciones.

"De acuerdo con la denuncia presentada, Laura y Rebeca [nombres ficticios] habrían vivido múltiples y distintas formas de violencia —sexual, psicológica, física y económica— por parte de Julio Iglesias, entre enero y octubre de 2021", señaló Amnistía Internacional en un comunicado similar al publicado por Women's Link, quien representa a las denunciadas.

"El 5 de enero se pusieron en conocimiento de la Fiscalía [española] hechos 'que podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre', 'delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual', así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores", expusieron.

El martes, fuentes jurídicas confirmaron a AFP que se presentó una denuncia contra Iglesias que se está examinando, sin más detalles.

- "No es invencible" -

De acuerdo con el testimonio recogido por las dos organizaciones, Iglesias "las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato".

Los hechos habrían ocurrido presuntamente en 2021, en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas. Por entonces, las mujeres tenían 22 y 28 años, según detalló la investigación periodística, que comprende, entre otros, extensas entrevistas con las mujeres.

Julio Iglesias, de 82 años, no respondió a los pedidos de reacción de Univision y elDiario.es, indicaron ambos medios. Tampoco contestó a la AFP, que intentó contactarlo el martes.

Las denunciantes no hicieron públicas sus denuncias antes "por temor a represalias profesionales", indicaron las asociaciones.

Rebeca afirma que dio el paso "por todo lo difícil que ha sido este proceso y por todo lo que he tenido que enfrentar para poder superarlo" y también por "las mujeres que trabajan en las casas de él", según el comunicado de las organizaciones.

"Quiero decirles que sean fuertes, que alcen la voz, que recuerden que él no es invencible", dijo.

"Mi propósito es que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos por parte de él", afirmó de su lado Laura.

- "Da terror" -

Muy famoso en España, donde tiene, entre otros, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la revelación de las acusaciones a Iglesias despertó una intensa ola de reacciones.

"La investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico", valoró el miércoles la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en Televisión Española, donde expresó su "condena rotunda" a los hechos y el "apoyo inmediato" a las denunciantes.

El líder del Partido Popular, principal formación de la oposición de derechas, afirmó de su lado estar "muy sorprendido" por las informaciones.

Alberto Núñez Feijóo había afirmado que hablaba todos los meses con Iglesias, de conocida simpatía conservadora, en una entrevista en 2024 con la edición española de Vanity Fair.

"Es necesario que esa investigación en la Fiscalía de la Audiencia Nacional se haga y que nos digan exactamente qué es lo que hay, si es que hay algo", indicó, sin embargo, este miércoles durante una entrevista en Telecinco, donde calificó de "muy graves" las denuncias.

El antiguo mánager del cantante, Fernán Martínez, describió, de su lado, un hombre "besucón", "muy de contacto físico", aunque aseguró que "nunca" le vio "comportamiento de estos agresivos", como los denunciados.

Nacido en 1943, Julio Iglesias se hizo famoso al interpretar temas como "Soy un truhán, soy un señor", "Gwendolyne" o "Me olvidé de vivir", así como por su agitada vida personal. De fama internacional, especialmente en España y Latinoamérica antes de una exitosa etapa en Miami, Iglesias vio despegar su carrera en la década de 1970.

Con ocho hijos reconocidos, Iglesias es padre del también exitoso cantante Enrique Iglesias.