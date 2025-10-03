Exequiel Palacios renueva con el Leverkusen hasta 2030

El campeón del mundo argentino Exequiel Palacios, de 26 años, renovó su contrato con el Bayer Leverkusen por dos temporadas más, hasta 2030, anunció el campeón de Alemania en 2024 este viernes.

Formado en River Plate, Palacios se unió al Bayer Leverkusen el 1 de enero de 2020, con un contrato que expiraba en 2028.

El centrocampista defensivo ahora está vinculado al Werkself hasta el 30 de junio de 2030.

"Desde su llegada en 2020, Exequiel Palacios se ha convertido en un pilar esencial de nuestro equipo. Ha sido uno de los jugadores clave en estos últimos años y continuará asumiendo grandes responsabilidades en la construcción de un equipo deseoso de éxitos", destacó Simon Rolfes, director deportivo del Leverkusen.

Campeón del mundo con Argentina en 2022, Palacios fue titular indiscutible durante la temporada casi perfecta del Leverkusen en el curso 2023-24, que culminó con el título de campeón de Alemania y la Copa, con una única derrota (en la final de la Liga Europa) en 53 partidos disputados.

"Es una sensación increíble haber sido una parte importante de este proceso", dijo Palacios.

tba/pm/sag