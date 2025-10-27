Exesposa de empleado de Angelinos testifica que vio a jugadores festejar con pastillas

SANTA ANA, California, EE. UU. (AP) — La exesposa de un empleado de los Angelinos de Los Ángeles, que está en el centro de la muerte por sobredosis de uno de sus lanzadores estrella, testificó el lunes en un juicio civil que vio a jugadores y asistentes del clubhouse pasar pastillas y alcohol mientras festejaban en el avión del equipo.

Camela Kay dijo al jurado en una sala de audiencias del sur de California que había viajado en el avión del equipo con su entonces esposo Eric Kay, quien fue condenado por proporcionar drogas que llevaron a la muerte en 2019 del lanzador de los Angels, Tyler Skaggs, y vio a los jugadores festejando, jugando a las cartas, apostando y bebiendo.

“Son tratados como reyes”, afirmó Camela Kay sobre sus observaciones en el avión. “Los había visto repartiendo pastillas o bebiendo alcohol en exceso”.

El testimonio se presentó en un juicio por una demanda de muerte por negligencia presentada por la familia de Skaggs, argumentando que los Angelinos son responsables por permitir que un director de comunicaciones del equipo adicto a las drogas y traficante permaneciera trabajando y tuviera acceso a sus jugadores. Los Angelinos han dicho que los funcionarios del equipo no sabían que Skaggs estaba consumiendo drogas y que cualquier actividad relacionada con drogas que involucrara a él y a Kay ocurrió en su propio tiempo y en la privacidad de la habitación del hotel del jugador.

Camela Kay dijo que estaba preocupada de que su entonces esposo tuviera un problema de drogas después de observar su comportamiento errático, y los miembros de la familia organizaron una intervención con él en 2017. Al día siguiente, dijo, dos funcionarios del equipo vinieron a hablar con él y uno de ellos sacó una serie de bolsas de plástico que contenían pastillas blancas del dormitorio, lo que alimentó sus preocupaciones de que Eric Kay no solo estaba luchando contra el abuso de sustancias, sino que también vendía drogas para ganar dinero.

“Él estando en el clubhouse con los jugadores, mi suposición sería que les está suministrando a ellos”, expresó.

Después de la muerte de Skaggs, Camela Kay solicitó el divorcio, según los registros judiciales del condado de Orange. Dijo que ahora trabaja como mensajera de FedEx para mantenerse a sí misma y a sus tres hijos.

Se espera que continúe testificando el lunes por la tarde.

El juicio se produce más de seis años después de que Skaggs, entonces de 27 años, fuera encontrado muerto en la habitación de un hotel en los suburbios de Dallas donde se hospedaba mientras los Angelinos debían abrir una serie de cuatro juegos contra los Rangers de Texas. El informe forense determinó que Skaggs se ahogó con su vómito y encontraron una mezcla tóxica de alcohol, fentanilo y oxicodona en su sistema.

Eric Kay fue condenado en 2022 por proporcionar a Skaggs una pastilla de oxicodona mezclada con fentanilo y sentenciado a 22 años de prisión.

Su juicio penal federal en Texas incluyó el testimonio de cinco peloteros de la MLB que dijeron haber recibido oxicodona de él en varias ocasiones entre 2017 y 2019, los años en que se le acusó de obtener pastillas y dárselas a los jugadores de los Angelinos.

Skaggs había sido un habitual en la rotación de abridores de los Angelinos desde finales de 2016 y luchó repetidamente con lesiones durante ese tiempo. También jugó para los Diamondbacks de Arizona.

La familia de Skaggs busca US$118 millones en ganancias perdidas, compensación por dolor y sufrimiento y daños punitivos contra el equipo.

Después de la muerte de Skaggs, la MLB llegó a un acuerdo con la asociación de jugadores para comenzar a realizar pruebas de opioides y remitir a aquellos que den positivo a tratamiento.

Se espera que el juicio dure semanas e incluya el testimonio del jardinero de los Angels, Mike Trout, y empleados del equipo.

