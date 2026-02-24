Exfiscal argentina rechaza supuestos desmanejos en investigación de la muerte de Nisman

BUENOS AIRES (AP) — Una exfiscal argentina negó el martes ante la justicia haber cometido irregularidades en la escena de la muerte en 2015 del fiscal Alberto Nisman, quien días antes de ser hallado con un tiro en la cabeza en su domicilio había acusado a la entonces presidenta Cristina Fernández del encubrimiento de los iraníes sospechosos de un atentado contra un centro judío.

La exfiscal Viviana Fein se presentó ante un juez federal para ser indagada por las irregularidades que habría cometido durante su primera inspección de la escena donde Nisman fue hallado sin vida, caso que la justicia actualmente investiga como un homicidio.

El hecho generó una gran conmoción en Argentina por tratarse de la muerte del fiscal investigador del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994 en Buenos Aires, y haberse producido pocos días después de que señalara a Fernández (2007-2015) y a integrantes de su gobierno de supuestamente haber negociado con Teherán la impunidad de varios exfuncionarios y exdiplomáticos iraníes que siguen acusados por la justicia argentina como responsables del acto terrorista.

Su cuerpo sin vida fue hallado un día antes de que Nisman tenía previsto comparecer ante una comisión del Congreso para brindar detalles sobre la denuncia contra Fernández.

Fein presentó ante el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano un descargo por escrito y contestó algunas preguntas sobre el supuesto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público del que está acusada. Luego, a su salida de la sede de los tribunales federales, proclamó su inocencia ante los periodistas.

Aseveró que “jamás haría un ‘mea culpa'” sobre el procedimiento que encabezó en el departamento de Nisman en la capital argentina la noche del 18 de enero de 2015, cuando fue hallado muerto en el baño con un tiro en la cabeza. Fein estuvo a cargo de los primeros peritajes porque era titular de una fiscalía en lo criminal que en ese momento estaba de turno.

Vídeos que se hicieron públicos mostraron a Fein y a varios policías, peritos y testigos deambulando por distintos lugares del departamento —incluido el cuarto de baño— en lo que los críticos consideraron una muestra de descuido y negligencia.

“Si alguna vez muestran el video virgen se va a ver... fue escalonado el ingreso, de a poco. No estuvieron todas esas personas juntas en el interior, no contaminaron nada”, sostuvo Fein, quien está jubilada. Sobre los peritos presentes, dijo que tenían "mucha trayectoria”.

Fein reforzó en un principio la hipótesis del suicidio de Nisman. No obstante, la causa fue caratulada como “muerte dudosa”.

Después de varias idas y vueltas en medio de una gran polémica y un nuevo peritaje, la justicia federal consideró que Nisman había sido asesinado y fueron imputados como partícipes los custodios y un ex asistente informático del fiscal que el mismo día de su muerte le había entregado el arma utilizada en el crimen. Del autor material no hay pistas.

Las acusaciones de Nisman dejaron sus secuelas. En diciembre de 2024 la Corte Suprema determinó que Fernández deberá enfrentar un juicio por la firma de un acuerdo de cooperación judicial con Irán impulsado supuestamente para esclarecer el atentado, pero que según la justicia habría apuntado a liberar de culpas a Teherán.

Fernández cumple actualmente en su domicilio una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.