Exfiscal federal del caso contra Ghislaine Maxwell demanda al Gobierno de Trump por su despido

NUEVA YORK, 15 sep (Reuters) - Maurene Comey, una exfiscal federal que llevó casos penales contra Ghislaine Maxwell, una socia de Jeffrey Epstein, y contra el magnate de la música Sean "Diddy" Combs, demandó al Gobierno del presidente Donald Trump por su abrupto despido en julio, según registros judiciales.

Comey, la hija mayor del exdirector del FBI y viejo adversario de Trump James Comey, dijo en una demanda presentada en un tribunal federal de Manhattan contra el Departamento de Justicia y la Oficina Ejecutiva del Presidente que no se le proporcionó ninguna causa para su despido.

"Los demandados despidieron a la señora Comey única o sustancialmente porque su padre es el exdirector del FBI James B. Comey", escribieron los abogados de Maurene Comey en la demanda.

El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Reporte de Luc Cohen en Nueva York, edición en español de Javier López de Lérida)