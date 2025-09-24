Exfuncionario agrícola ruso achaca la lentitud de la siembra al clima y al costo del combustible

MOSCÚ, 24 sep (Reuters) - Los altos costos del diésel y el clima seco han ralentizado la campaña de siembra de trigo de invierno en Rusia, con sólo la mitad de los campos plantados hasta la fecha y el plazo cerrándose rápidamente, dijo el miércoles un exfuncionario agrícola de alto rango.

Rusia es el primer exportador mundial de trigo, pero el sector agrícola, en auge en los últimos años a pesar de las sanciones occidentales, se ha visto afectado este año por el mal tiempo, las elevadas tasas de interés, el aumento de los impuestos a la exportación y los altos costos del combustible y los fertilizantes.

"El suelo está muy duro, como la piedra, no llueve, y es poco probable que muchos siembren", dijo a Interfax Piotr Chekmaryov, antiguo funcionario del Ministerio de Agricultura que ahora supervisa la política agrícola en la cámara de comercio rusa.

"Desgraciadamente, es posible que ni siquiera siembren, porque hoy el combustible y los lubricantes, el diésel en particular, han alcanzado unos 80.000 rublos por tonelada, y aun así es muy difícil comprarlos", dijo Chekmaryov.

Los precios nacionales al por mayor de la gasolina y el diésel en Rusia han aumentado alrededor de 40% este año como consecuencia del descenso de la producción debido a los constantes ataques de drones ucranianos a las refinerías.

Chekmaryov afirmó que sólo se han sembrado 7,5 millones de hectáreas de los 17 millones asignados al trigo de invierno.

Señaló que en tres regiones, entre ellas las principales productoras de cereales del Centro y el Volga, donde ha finalizado el periodo óptimo de siembra, hasta ahora se han sembrado 0,7 millones de hectáreas menos con trigo de invierno que el año pasado.

"Hasta ahora, el cultivo de cereales del año que viene no nos augura nada bueno", dijo Chekmaryov. (Reporte de Gleb Bryanski; Editado en Español por Ricardo Figueroa)