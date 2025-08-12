Exfuncionario de la Fed Bullard dice que habló con Bessent sobre presidencia de la entidad

(Agrega detalles, citas y contexto)

12 ago (Reuters) - El expresidente de la Reserva Federal de San Luis James Bullard dijo el martes que habló la semana pasada con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en relación con la búsqueda de la Casa Blanca de un nuevo jefe del banco central y le comunicó que estaría "encantado de proceder como ellos quieran".

El presidente Donald Trump es un crítico abierto del actual jefe de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato se extiende hasta mediados de mayo, y quiere elegir a un sucesor que esté de acuerdo con su opinión de que el banco central debería recortar las tasas de interés.

Bessent está elaborando una lista de candidatos en la que también figuran el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, el exgobernador de la Fed Kevin Warsh, el actual gobernador de la Fed Christopher Waller, y Marc Sumerlin, exasesor económico del presidente George W. Bush.

Bullard se mostró partidario de bajar las tasas, al declarar en una entrevista a la CNBC que los aranceles no causarán inflación, pero que sí parecen estar desacelerando la economía este año, al tiempo que predijo que la Fed se inclinará por esa opinión y recortará los tipos en un punto porcentual completo durante el próximo año, a partir de septiembre.

También afirmó que no sería "dogmático" sobre la política monetaria, destacando que fue uno de los que presionaron a favor de tasas más elevadas cuando la inflación se estaba acelerando bruscamente en 2022 y 2023.

"Aceptaré el puesto si lo preparamos para el éxito: si podemos proteger el valor del dólar (...) eso nos dará tasas más bajas con el tiempo; si aspiramos a una inflación baja y estable, (y) respetamos la independencia de la institución según la Ley de la Reserva Federal", dijo Bullard a la CNBC.

"Tenemos que preparar esto para el éxito, no para el fracaso. Si quieres que alguien llegue al puesto y fracase, busca a otro; y de hecho creo que cualquiera de esta lista insistiría en ello antes de aceptar este puesto", agregó. (Reporte de Ann Saphir; editado en español por Natalia Ramos y Carlos Serrano)