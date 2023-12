ARCHIVO - El argentino Ezequiel Lavezzi sonríe durante una sesión de entrenamiento en Buenos Aires, Argentina, el lunes 1 de junio de 2015. El ex jugador fue hospitalizado el miércoles 20 de diciembre de 2023, Punta del Este, Uruguay, con una fractura de omóplato. Un reporte de la policía, al que tuvo acceso The Associated Press, dice que Lavezzi, de 38 años, fue encontrado con la lesión a las 5 a.m. en su mansión, en la que hubo una fiesta. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

Natacha Pisarenko - AP