Exfutbolista brasileño Roberto Carlos es intervenido del corazón en Brasil: reportes

31 dic (Reuters) - El exfutbolista brasileño Roberto Carlos fue operado del corazón en Brasil tras haberse sometido a un control médico, y se encuentra fuera de peligro, reportó el miércoles la prensa española.

El exlateral del Real Madrid y la selección brasileña, de 52 años, se realizó estudios que encontraron un problema cardiaco, por lo que fue sometido a la intervención, según los reportes.

"Ahora ya estoy bien y muy vigilado", dijo el brasileño, citado por el diario As.

Roberto Carlos, quien de acuerdo a la prensa española estará internado por 48 horas, fue campeón del mundo con Brasil en 2002 y ganó tres ediciones de la Liga de Campeones con el Real Madrid. (Escrito por Javier Leira, editado por Ricardo Figueroa)