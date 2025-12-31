Exfutbolista brasileño Roberto Carlos se recupera tras operación, dice no sufrió infarto

31 dic (Reuters) - El exfutbolista brasileño Roberto Carlos dijo el miércoles que se recupera bien tras someterse a una operación programada y negó los reportes de prensa que señalaban que había sufrido un infarto.

"Me sometí a una intervención médica preventiva, previamente planificada con mi equipo médico. La intervención fue un éxito y me encuentro bien. No he sufrido ningún infarto", dijo el exlateral del Real Madrid y de la selección de Brasil en su cuenta en Instagram.

"Estoy tranquilo, me estoy recuperando bien y estoy deseando volver pronto a estar en plena forma física y retomar mis compromisos profesionales y personales", agregó.

La prensa española había reportado más temprano que Roberto Carlos había sido operado del corazón en Brasil tras haberse sometido a un control médico.

El exjugador, de 52 años, fue campeón del mundo con Brasil en 2002 y ganó tres ediciones de la Liga de Campeones con el Real Madrid. (Escrito por Javier Leira, Editado por Ricardo Figueroa)