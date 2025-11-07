Exfutbolista inglés Joey Barton condenado por publicaciones "ofensivas"

El exfutbolista inglés Joey Barton fue condenado el viernes por comentarios ofensivos en redes sociales hacia la presentadora británica Jeremy Vine y hacia las comentaristas Lucy Ward y Eni Aluko.

Un jurado del tribunal de Liverpool dictaminó que el exjugador de 43 años había "cruzado el límite entre la libertad de expresión y un crimen", con seis publicaciones realizadas en la red social X.

Barton, que jugó en equipos como el Manchester City o el Marsella, antes de convertirse en entrenador, fue absuelto de otros seis cargos.

Durante un partido de la Copa de Inglaterra de enero de 2024 entre el Crystal Palace y el Everton, Barton comparó a Ward y a Aluko como la "Fred y Rose West de los comentarios de fútbol", superponiendo los rostros de las dos comentaristas sobre una fotografía de los dos asesinos en serie más célebres de Gran Bretaña.

En otro mensaje declaraba que Aluko, exinternacional con Inglaterra, formaba parte de la categoría de dictadores como Iósif Stalin o Pol Pot, acusándola de haber "asesinado los oídos de cientos miles, incluso millones de aficionados del fútbol".

Los miembros del jurado deliberaron que la imagen superpuesta era extremadamente ofensiva.

Barton, que tiene 2,6 millones de seguidores en X, también fue condenado por una publicación contra Aluko, de raza negra, en la que sugería que solo había sido contratada por motivos de diversidad.

Barton fue condenado por otro mensaje en el que hacía una analogía entre el presentador Jeremy Vine y el depredador sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Ha sido puesto en libertad bajo fianza, a la espera de la sentencia, prevista el 8 de diciembre.

jdg/jw/mw/bm/ag